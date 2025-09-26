Les dates de la bêta ouverte de Call of Duty Black Ops 7 ont été dévoilées par Activision, et cette année, une énorme surprise attendra les joueurs pour l’occasion.

L’automne est là, les températures commencent doucement à tomber, et pour les joueurs de Call of Duty, cela ne veut dire qu’une seule chose : nous sommes désormais aux portes des longues soirées pluvieuses à se la donner sur le mode multijoueur. En effet, comme le veut la tradition, cette fin d’année 2025 ne se fera pas sans la sortie d’un nouvel opus, à savoir Black Ops 7. Et comme tous les ans également, il sera possible d’approcher le titre en avant-première lors d’une grosse phase de bêta ouverte, sur laquelle nous avons enfin des informations.

En amont de sa sortie le 14 novembre prochain, il sera en effet possible d’essayer Black Ops 7 dans le cadre d’une grosse session bêta, qui se déroulera comme d’habitude en deux temps. Dans un premier temps, du 2 au 5 octobre, seuls ceux ayant précommandé le jeu ou disposant d’un abonnement actif au Game Pass (Ultimate, PC, Console) pourront bénéficier d’un accès anticipé au titre, peu importe la plateforme concernée. Puis dans un second temps, du 5 au 8 octobre, tout le monde pourra ensuite se lancer dans la bataille sans distinction.

Pour les joueurs ayant précommandé Black Ops 7 au format numérique, aucun code ne sera nécessaire pour pouvoir en profiter. « Votre inscription à l'accès anticipé à la bêta ouverte de Call of Duty Black Ops 7 est automatiquement validée » indique en effet Activision, qui précise au passage que les portes de l’événement s’ouvriront officiellement à 19h (heure française) les 2 et 5 octobre. Pour tout achat physique, en revanche, un code à rentrer à cette adresse vous sera fourni pour vous permettre de participer à la bêta.

La présence du mode Zombies confirmée

Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, notez qu’Activision a confirmé que pour la toute première fois dans l’histoire de Call of Duty, le très populaire mode Zombies sera lui aussi jouable dans le cadre de la bêta de Black Ops 7. Pour l’occasion, Treyarch en a d’ailleurs profité pour dévoiler l’étendue des nouveautés que proposera celui-ci à sa sortie, et elles seront nombreuses. Maps inédites, armes supplémentaires, nouveau véhicule, système de progression retravaillé… Il y aura largement de quoi faire. Pour plus d’infos à ce sujet, rendez-vous sur le site officiel de Call of Duty.

Source : Activision