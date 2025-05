Call of Duty Black Ops 7 pourrait accueillir un changement qui va faire grincer des dents les joueurs. Attendez-vous à devoir un fois de plus en payer le prix.

La licence Call of Duty a bien évolué depuis ses débuts. Le gameplay, notamment, a connu des renouveaux qui ont totalement changé la manière d'appréhender les jeux depuis 2003. Cependant, tout n'est pas toujours du goût des fans. Justement, de nouveaux changements seraient à prévoir d'après de nouveaux leaks. Non seulement ça risque de ne pas plaire, mais ça ne concerne pas les mécaniques. Apprêtez-vous à sortir le porte-monnaie.

Le futur de Call of Duty va coûter cher

Un vent de polémique souffle à nouveau sur la licence Call of Duty. Une fois de plus, des leaks dévoilent du nouveau à venir pour le prochain opus attendu cette année. Or, ça risque à nouveau d'être la douche froide pour les fans. Après les rumeurs issues des playtests, les nouveaux échos concernent cette fois la politique de monétisation de Black Ops 7.

Une fois n'est pas coutume, les leaks proviennent de l'internaute Hope (alias @TheGhostOfHope sur X.com). Selon les sources de l'insider, Activision et Treyarch auraient pour projet de revoir la manière fonctionnerait le Battle Pass de Call of Duty Black Ops 7... et pas dans le bon sens. Ça pourrait coûter cher aux joueuses et joueurs.

Tout d'abord, Call of Duty Black Ops 7 marquera le retour des modes temporaires. Autant, ce type de contenu vient enrichir les passes saisonniers, autant jusqu'où les fans seraient-ils prêts à aller pour en profiter ? Selon les leaks, Activision estimerait qu'ils pourraient faire chauffer la carte bleue. Auparavant accessibles gratuitement, ces modes deviendraient payants avec le nouvel opus. L'insider auraient même eu vent des prix, estimés entre 20 et 30 dollars le Battle Pass.

À ce titre, dites adieu aux « Premium Event Track ». Cependant, attendez-vous à ce que le Battle Pass de Call of Duty Black Ops 7 propose des skins et autres loots rares plus intéressants qu'autrefois. Ce serait une contrepartie qui, pour Activision, suffirait à motiver les joueuses et joueurs à repasser à la caisse après avoir payé leur jeu 80 €. Si la rumeur se confirme, cela voudra dire que l'éditeur est très confiant dans l'intérêt que peuvent porter les fans à ce type de contenus supplémentaires.