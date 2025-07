Black Ops est de retour. Et pas n’importe comment. Le prochain épisode de la célèbre saga de Call of Duty sera dévoilé en grande pompe lors de la Gamescom Opening Night Live. L’annonce a été faite par Geoff Keighley lui-même, et les fans peuvent s’attendre à une présentation « massive ».

Une révélation très attendue pour le prochain Call of Duty

Ce sera l’un des moments forts de l’événement. Call of Duty Black Ops 7 va enfin se montrer en détails après une première annonce discrète en juin dernier, lors du Xbox Games Showcase. Pour cette révélation mondiale le 19 aout, on s’attend à un nouveau trailer. Mais aussi, très probablement, à des séquences de gameplay inédites.Avec une sortie prévue dans les mois à venir, ce passage à la Gamescom devrait lancer officiellement la communication autour du jeu. L’enjeu est simple : relancer la hype autour d’une série culte.

L’histoire de CoD Black Ops 7 se déroule en 2035. Le monde est au bord du chaos. Les tensions politiques sont à leur comble, et la guerre psychologique fait rage. Le héros principal, David Mason, mène une équipe d’élite face à un ennemi qui ne se bat pas avec des armes classiques, mais avec la peur.

Un jeu attendu

Le développement de ce nouveau Call of Duty est confié à Raven Software. Le studio, déjà impliqué dans de nombreux volets de la licence, revient malgré une période compliquée. En effet, Raven a été touché par les récentes vagues de licenciements chez Xbox.

Malgré tout, l’équipe semble bien avancée sur le projet. Et cette présence remarquée à la Gamescom est là pour rassurer les joueurs. Les attentes sont élevées, mais la promesse d’un gameplay intense et d’un récit plus mature pourrait faire la différence pour Call of Duty.

Avec Black Ops 7, Activision ne cherche pas à tout chambouler. Le but est clair : capitaliser sur l’héritage de la série, tout en modernisant sa formule. Un héros emblématique, un futur crédible, une ambiance nerveuse… Tous les ingrédients semblent réunis.

Source : Geoff Keighley