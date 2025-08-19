Call of Duty Black Ops 7 a enfin fait sa grande annonce et en a profiter pour nous dévoiler du gameplay explosif et impressionnant. Les fans de la saga Black Ops devraient être aux anges.

Call of Duty Black Ops 7 n’allait certainement pas rater la Gamescom 2025, d’autant que depuis son annonce, c’est le calme plat. Il faut dire qu’avec un jeu par an, la communication est plutôt intensive et condensée afin de laisser un peu de place au précédent épisode. Cette année en plus, il va falloir faire très attention puisqu’en face, Battlefield 6 se tient prêt et les premières phases de bêta témoignent d’un succès fulgurant. 2025 sera marqué par un vrai choc des titans, et on sait maintenant quand sort Black Ops 7.

L'information avait leaké il y a peu, Call of Duty Black Ops 7 arrivera le 14 novembre prochain sur PS5, Xbox Series, PC mais aussi sur PS4 et Xbox One. Comme découvert, aucune mention d’une quelconque version Nintendo Switch 2 n’a été faite pour le moment. Le jeu se déroule dans un univers futuriste, non loin de Black Ops 2 et 3, tout en continuant à étoffer l’univers de la saga Black Ops. C’est d’ailleurs certainement le lore le plus développé de toute la franchise. Si les mauvaises langues diront le contraire, le fait est que les Black Ops offrent une narration bourrée de rebondissements et les campagnes réservent en général leurs lots de surprises. Call of Duty Black Ops 7 devrait certainement continuer sur cette lancée d’autant que le grand méchant Menendez et bien d’autres visages connus seront de retour.

Un Call of Duty très différent avec des surprises de taille

Très clairement, le jeu semble complètement différent de ce à quoi nous sommes habitués. La bande-annonce nous dévoile une tonne de séquences se déroulant dans ce qui semble être un univers délirant. La saga Black Ops a l’habitude de jouer avec nos cerveaux, et ce depuis le tout premier épisode, mais ici ça monte d’un cran. Plusieurs environnements nous ont été présentés comme Los Angeles, Tokyo ou encore l’Angola. La campagne s'annonce particulièrement intense et très orientée science-fiction. Chose rare, la campagne sera jouable en coopération jusqu'à 4 joueurs. En plus de sa campagne coopérative, le jeu proposera un mode de jeu “ end game “ coopératif dans lequel nous serons amenés à remplir différentes missions aux objectifs variés. De plus, le mode Zombie a également été confirmé, avec le grand retour du mode Dead Ops.

Cerise sur le gâteau, une phase de bêta aura lieu sur tous les supports, dès le 2 octobre pour ceux ayant précommandé le jeu ou étant abonnés au Xbox Game Pass Ultimate, ou au Game Pass PC, puis le 5 octobre pour tout le monde.

Source : gamescom 2025