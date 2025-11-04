Call of Duty Black Ops 7 s'apprête à entrer dans l’arène le 14 novembre prochain et le jeu fait beaucoup parler de lui. Il est évidemment systématiquement confronté à Battlefield 6 et son battle royale Redsec, tandis que les fans des deux jeux s’entre-déchirent pour savoir quel sera le meilleur des FPS. Dans le tumulte, beaucoup de rumeurs et de fake news viennent torpiller Black Ops 7, mais Activision est venu remettre les pendules à l’heure.

Activision met les choses au clair au sujet de Call of Duty Black Ops 7

Alors que les dernières nouvelles officielles concernant COD Black Ops 7 étaient plutôt excellentes pour la plupart des fans : retrait du SBMM, refonte de l’assistance à la visée, pléthore de maps dès la sortie… des rumeurs ont commencé à émerger. Certains bruits de couloir commençaient à laisser entendre que la sortie pourrait être repoussée ou encore qu’un early access permettrait à certains de jouer en avance, ce qui a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux. Toutefois, Activision aurait affirmé auprès de Charlie Intel qu’aucun early access n’était prévu et que la date resterait inchangée.

Call of Duty Black Ops 7 reste donc prévu pour le 14 novembre prochain sur PS5, Xbox Series, PC, mais aussi PS4 et Xbox One. Le jeu proposera une campagne, un mode zombie XXL avec une petite narration de prévu et un gameplay qui devrait assurément plaire aux fans de la première heure. Le mode multijoueur classique sera lui aussi de la partie avec plusieurs modes de jeu, dont quelques inédits, avec près de 18 maps au lancement et plusieurs autres prévues dans les semaines suivant la sortie. Activision promet dans tous les cas que ce sera le plus gros Call of Duty Black Ops à son lancement, et sur le papier, on est bien tenté de les croire. Verdict dans quelques jours.