Call of Duty Black Ops 7 envisagerait de procéder à un changement majeur qui risque de diviser au sein de la communauté des adeptes de la célèbre licence FPS.

Attendu a priori en fin d'année, et plus précisément le 14 novembre 2025, Call of Duty Black Ops 7 se trouvera ainsi engagé dans un bras de fer titanesque avec le retour de son grand rival, Battlefield 6. À l'instar du titre édité par Electronic Arts, celui édité par Activision aura par ailleurs droit à une présentation en bonne et due forme dans quelques jours. Et il se pourrait, d'après un récent leak, qu'elle mette en avant un changement majeur qui pourra autant être salué que critiqué, selon la sensibilité de chacun.

Un changement tactique à prévoir pour Call of Duty Black Ops 7 ?

Alors que Black Ops 6 se déroulait en l'an de grâce 1991, Call of Duty Black Ops 7 va de son côté nous plonger en 2035, dans un futur pas si lointain, mais où l'intelligence artificielle et les robots font encore plus partie du quotidien. Un cadre plus moderne, qui pourrait donc impliquer l'utilisation de technologies avancées pour dynamiser l'action. Si l'on en croit TheGhostofHope, un insider très réputé pour tout ce qui touche à l'emblématique franchise FPS, ce nouvel opus devrait toutefois paradoxalement procéder à une certaine forme de rétropédalage.

« Il y a actuellement une build de Call of Duty Black Ops 7 en cours de test dépourvue de sprint tactique. Ça ne veut pas dire qu'il sera absent du jeu final, mais c'est un très BON signe », a t-il déclaré sur X.com. Pour rappel, le sprint tactique est une mécanique permettant une course automatique, mais avec en contrepartie une pénalité au niveau du temps pour viser. Les joueurs chevronnés ont appris à composer avec, mais cette mécanique n'était clairement pas du goût de tout le monde. En réponse à la publication de TheGhostofHope, beaucoup d'utilisateurs saluent d'ailleurs l'absence de ce fameux sprint tactique.

Il convient toutefois de prendre cette information avec des pincettes. TheGhostofHope a en effet par le passé indiqué que le sprint tactique serait bien de la partie dans Call of Duty Black Ops 7. Compte tenu du fait que le titre aura droit à une grande présentation ce 19 août, soit le jour du coup d'envoi de la Gamescom 2025 à Cologne en Allemagne, nous devrions toutefois avoir une réponse claire et définitive très bientôt à ce sujet, parmi tant d'autres, dont très probablement sa date de sortie précise sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : X.com