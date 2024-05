Parce que Xbox est dans une position délicate, Microsoft envisage des changements importants pour sa stratégie et cela implique le prochain Call of Duty.

Xbox n’est pas au meilleur de sa forme. Les différents studios enchaînent les licenciements, quand Microsoft ne le ferme pas, purement et simplement. Côté hardware, les ventes seraient largement en dessous, la PS5 se vendant cinq fois plus que sa concurrente malgré des chiffres à la baisse. En interne, la firme de Redmond cherche des solutions, qui pourraient passer par une augmentation de prix du Xbox Game Pass et à davantage de portages sur PS5 et Nintendo Switch. Ce serait en tout cas le souhait de Satya Nadella, PDG de Microsoft, qui ouvrirait la porte à absolument tout, que ce soient des licences historiques comme Halo ou Gears, comme ce qui devait être d’énormes exclusivités à l’instar de The Elder Scrolls 6. À situation désespérée mesures désespérées ? Microsoft serait même prêt à prendre une décision risquée pour Call of Duty.

Call of Duty Black Ops 6 dans le Xbox Game Pass à sa sortie ?

La croissance du Xbox Game Pass freine, quand celles de ses consoles s’effondrent. La firme de Redmond ayant fait de son service son fer de lance ces dernières années, elle serait alors déterminée à le faire gagner en intérêt. La rumeur courrait depuis un certain temps après le rachat historique d’Activision-Blizzard, mais cette fois ça semble acté. Selon le réputé The Wall Street Journal, Call of Duty Black Ops 6 serait disponible dès son lancement sur le Xbox Game Pass. Microsoft serait alors prêt à sacrifier les ventes sur PC et ses consoles en rendant son prochain gros carton gratuit pour des millions d’abonnés dès sa sortie.

« Microsoft prévoit un bouleversement majeur de sa stratégie de ventes de jeux et proposera le prochain Call of Duty dans son service d’abonnement, plutôt que d’opter pour l’approche historique et lucrative de le vendre à la carte », peut-on lire sur le site du média. Ce ne serait en soi pas si étonnant, d’autant que Sarah Bond, à la tête de Xbox, a récemment fait comprendre que tous les jeux des studios Microsoft arriveraient sur le Game Pass à leur sortie. Plusieurs sources indiquaient que l’entreprise se tâtait encore pour ce Call of Duty Black Ops 6, sa décision aurait finalement été prise.

© Activision

A quoi s'attendre pour ce nouveau Call of ?

Pour rappel, Call of Duty Black Ops 6 profitera d’une jolie mise en lumière juste après le Xbox Game Showcase du 9 juin 2024. Selon Tom Henderson d’Insider Gaming, cet épisode embrasserait pleinement le monde ouvert pour sa campagne principale, alors même que les joueurs n’avaient pas aimé les premières tentatives faites avec Modern Warfare 3. Raven Software aurait alors rebâti son mode solo à partir de zéro en oubliant le recyclage pour proposer des maps entièrement repensées. Les missions ressembleraient alors davantage à ce qu’un Far Cry pourrait proposer avec une pelletée de véhicules pour traverser le monde ouvert et du voyage rapide.