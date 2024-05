Ce sera l’une des annonces majeures de Microsoft lors du Summer Game Fest 2024. C’est un secret de polichinelle, Call of Duty Black Ops 6 sera sous les projecteurs après la conférence de Xbox d’ici quelques jours. Les premiers leaks font état d’un jeu qui prendra une autre direction pour sa campagne solo, qui embrasserait alors pleinement le monde ouvert. Modern Warfare 3 avait déjà tenté des choses et le moins que l’on puisse dire c’est que ça a été très mal reçu. L’épisode de 2024, qui serait en réalité Black Ops Gulf War, devra donc convaincre pendant sa longue mise en avant, surtout un prédécesseur qui a pleinement déçu la communauté. Une communauté qui reste cependant encore au rendez-vous, en atteste leur dernière trouvaille.

Premier teaser pour Call of Duty Black Ops 6

Des fans acharnés ont en effet réussi à débusquer le tout premier teaser de celui qu’on appellera Call of Duty Black Ops 6 jusqu’à son officialisation.Un site promotionnel, baptisé The Truth Lies, a ainsi été découvert avant l’heure et cette première mise en bouche se passe sur une TV cathodique. Les joueurs peuvent s’amuser à changer de chaîne, mettre sur pause, monter ou baisser le son et enregistrer la vidéo qui tourne en boucle. 6 chaînes sont disponibles (tiens donc !), mais c'est pour le moment sur la première que tout se passe.

On voit d’abord des personnes qui font de l’escalade, près du Mt Rushmore aux États-Unis, de nuit. Puis des images de jour apparaissent. Une bannière « The Truth Lies » (la vérité ment en français) est accrochée sur le monument aux figurines historiques du pays. On y retrouve le logo du Cerbère à trois têtes déjà aperçu lors de l’annonce du fameux direct secret qui se tiendra après la conférence Xbox le 9 juin, ce qui confirme ouvertement un showcase dédié à ce Call of Duty Black Ops 6.

Activision devrait commencer à communiquer officiellement sur le jeu dans les prochains jours. Pour mémoire, le réputé The Wall Street Journal affirme que Microsoft aurait pris la décision d'intégrer ce Call of Duty Black Ops 6 dans le Xbox Game Pass. Son service d'abonnement stagnant, la firme de Redmond serait prête à sacrifier les ventes sur PC et ses consoles en rendant son prochain gros carton gratuit pour des millions d’abonnés dès sa sortie. Sarah Bond, à la tête de Xbox, avait récemment fait comprendre que c'était la direction prise, en confirmant que tous les jeux des studios maison arriveront dès leur sortie dans le catalogue du XGP.