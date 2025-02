Call of Duty Black Ops 6 s'ouvre une nouvelle fois au public avec une nouvelle période de jeu gratuit. Découvrez dès maintenant les nouveautés de la saison 2 !

Les fins de semaine sont généralement profitables aux joueurs et aux joueuses. Celle-là ne fera pas exception ! De nouveaux jeux gratuits vous attendront. On pense bien sûr à celui qui arrivera ce soir sur l'Epic Games Store, mais c'est loin d'être le seul. Call of Duty Black Ops 6, le blockbuster d'Activision, se propose aussi pour zéro euro, mais il va falloir en profiter vite.

Call of Duty Black Ops 6

Depuis son lancement, Black Ops 6 ne désemplit pas. Il faut dire que le FPS militaire a établi un record historique dès sa sortie. Depuis, les équipes de Treyarch s'attachent à optimiser le jeu et créer du contenu qui continuera de captiver sa communauté. N'oublions pas les efforts faits pour lui offrir un confort plus grand, notamment en s'attaquant aux tricheurs.

Dans cette logique, Call of Duty Black Ops 6 a accueilli sa saison 2 fin janvier. Alors, l'éditeur a décidé de vous donner l'occasion de la découvrir très facilement. Une fois de plus, le jeu est donc accessible gratuitement pour quelques jours. Dès aujourd'hui, jeudi 6 février, et jusqu'au 10 février prochain, tout le monde peut se lancer dans la bataille !

Pendant toute cette période, vous pourrez accéder aussi bien au mode Multijoueur qu'au mode Zombies. D'un côté, vous pourrez plonger dans une dizaine de maps, dont les deux nouvelles de la saison 2 de COD Black Ops 6 (Bounty et Dealership). En 6v6, ces dernières vous proposeront de nouveaux défis au sein d'environnements luxueux, mais pas moins dangereux. En parallèle, vous pourrez vous lancer dans le mode Surrégime. Cette variante du match à mort ne sera pas de tout repose.

De l'autre côté, poursuivez l'aventure du mode Zombies de Call of Duty Black Ops 6. Une toute nouvelle carte se présente à vous, The Tomb. Enfoncez-vous dans ce site d'excavation entouré de paranormal et risquez-vous dans les catacombes pour faire face à un passé sinistre. La survie sera au rendez-vous !

Ce nouveau week-end gratuit sur Black Ops 6 est disponible pour tous les joueurs. Que vous soyez sur consoles ou PC, lancez-vous ! Et faites vite, car l'opération se termine déjà lundi prochain. En solo ou avec vos amis, le blockbuster n'attend que vous.