La dernière annonce autour du futur contenu de Call of Duty Black Ops 6 et CoD Warzone irrite particulièrement les joueurs, qui n'hésitent pas non plus à se moquer.

Call of Duty Black Ops 6 n'est pas en odeur de sainteté après le scandale lié à l'utilisation de l'IA pour développer certains éléments du jeu. Après une suspicion de la part des joueuses et joueurs, notamment vis-à-vis d'un artwork avec un Père Noël zombie qui avait trop de doigts - un signe qui trahit l'emploi de l'intelligence artificielle - et un changement dans les règles de Steam qui exigent que les jeux qui ont recours à l'IA le mentionnent clairement, l'éditeur a bien été forcé de communiquer. « Notre équipe utilise des outils d’IA générative pour aider à développer certains éléments en jeu » peut-on désormais lire sur la boutique de Valve.

Les joueurs de Call of Duty Black Ops 6 et Warzone énervés

Tandis que Call of Duty Black Ops 6 s'est attiré la foudre des joueurs après le scandale sur l'IA, la colère n'est pas redescendue et monte même encore après une nouvelle annonce. En début de semaine, Activision a acté le report de la saison 3 de Warzone et Black Ops 6 au 3 avril 2025, alors qu'elle aurait dû être disponible vers la fin mars. Mais d'après l'éditeur, ce retard est justifié par le fait de vouloir offrir une « expérience incroyable ». « La Saison 3 marque un grand moment dans Call of Duty: Warzone et Black Ops 6, et nous souhaitons prendre le temps nécessaire pour vous offrir une expérience incroyable à partir du 3 avril ».

Mais cette promesse d'une expérience incroyable à l'occasion de la saison 3 de Call of Duty Warzone et Black Ops 6 ne convainc pas vraiment. L'énervement est bien présent pour certains qui accusent d'ailleurs le free to play battle royale d'être le principal responsable de nombreux problèmes. « Je vous garantis que rien ne sera corrigé, p****n. Ce jeu est une véritable blague »; « Le jeu sera toujours aussi cassé lors du lancement [de la saison 3] en avril »; « Ils doivent séparer Warzone du multijoueur. Aucun des deux jeux ne s'améliore en raison de la fusion ».

« La saison 3 de Call of Duty Black Ops 6 retardée à cause de Warzone... Je déteste Warzone »; « Le support post-lancement de ce jeu est une blague. J'espère vraiment que Verdansk sera un échec et qu'il plantera le dernier dans le cercueil de Warzone » peut-on lire sur Reddit. L'un des internautes a même fait de l'esprit par rapport à la polémique sur l'utilisation de l'IA. « Je vois, vous avez besoin de plus de temps pour générer vos cartes de visite via l'IA ».

Source : Reddit.