Call of Duty Black Ops 6 ne nous a clairement pas tout dit et cette nouvelle découverte devrait assurément faire de nombreux heureux. Des millions même !

La prochaine itération de Call of Duty se profile à l’horizon. Celui que l’on nomme désormais officiellement Black Ops 6 s’est annoncé il y a quelques jours via des trailers qui donnent le ton. L’ambiance est à la révolution, à la levée des peuples. Il a aussi été affirmé que le prochain jeu serait développé par Treyarch et Raven Software, comme prévu donc. Mais pour l’heure, les informations officielles ne sont pas plus nombreuses… toutefois, les bruits de couloir nous donnent de l’espoir concernant l’un des aspects importants du jeu, si ce n’est LE plus important au final : sa disponibilité.

Du Call of Duty Black Ops 6 pour tout le monde

Oui, savoir s’il y a une campagne solo, du zombie ou un multi solide c’est une chose, mais encore faut-il savoir si l’on pourra y jouer. Une question que se posent des millions de joueurs actuellement. Nous vous en parlions il y a peu, tout le monde n’est pas encore passé à la “nouvelle génération” de consoles, qui est en réalité la génération actuelle (current gen) désormais. Chez Sony par exemple, la PS4 cartonne toujours et écrase la PS5.

Une tendance qui pousse les éditeurs à publier leurs jeux sur les anciennes consoles PS4 et Xbox One en l’occurrence. Ce qui a pour conséquence en général de rendre le développement plus difficile pour les développeurs et/ou à revoir les ambitions à la baisse. Dans certains cas, les jeux sur PS5 et Xbox Series peuvent même être impactés en n’étant pas aussi canons qu’ils auraient dû, ou pu, l’être.

L'un des trailers de Call of Duty Black Ops 6

Activision ne devrait pas changer de cap

Et ce pas, s’il y a bien quelqu’un qui a du mal à le franchir, c’est bien Activision. Jusqu’ici, tous les jeux Call of Duty sortis depuis 2020 ont été pensés pour être cross-generation. Non seulement les jeux sont disponibles sur PS4 et Xbox One, mais en plus tous les joueurs peuvent jouer ensemble. Et de ce qu’il se dit chez les insiders très informés sur la franchise, Call of Duty Black Ops 6 devrait lui aussi proposer la même chose. En tout cas, il devrait être disponible sur PS4 et Xbox One, après de savoir si tout le monde pourra jouer ensemble, c’est une autre affaire. Mais avec la nouvelle politique de la licence, on a du mal à imaginer Activision et désormais Microsoft, se mettre à dos plusieurs millions de joueurs potentiels.

Quoi qu'il en soit, les versions PS4 et Xbox One de Call of Duty Black Ops 6 aurait été repéré sur les listing de Gamestop, l'un des plus gros revendeurs outre atlantique. Si tout semble concorder, il se peut aussi que ce ne soit ici que des placeolders.

Via Reddit et X

Black Ops 6 nous donne rendez-vous très bientôt !

Call of Duty Black Ops 6 ne devrait donc pas être l’épisode de la révolution de ce point de vue. Rien n’a encore été confirmé cependant et on devrait assurément y voir plus clair dans les semaines à venir lors du Summer Game Fest. Il a en effet été confirmé qu’un gros rendez-vous d’une bonne grosse heure sera diffusé juste après le Xbox Showcase le 9 juin à partir de 19h. C’est ici que le prochain Call of Duty nous en mettra plein les mirettes. Mais avant ça encore, le jeu nous dévoilera une nouvelle bande-annonce en live action comme il a le secret. Et ça, ça arrive dans quelques heures.