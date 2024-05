Call of Duty Black Ops 6 est presque une réalité ! Après les leaks, Activision a diffusé une vidéo sur un site The Truth Lies. On y voit un écran cathodique qui montre un enregistrement où des personnes font notamment de l'escalade de nuit, du côté du Mont Rushmore aux États-Unis. Il est même possible d'interagir sur la page en changeant de chaînes directement sur le moniteur. Et par le plus grand des hasards, la numérotation s'arrête à six. Bon, c'était évidemment volontaire, et voici une nouvelle preuve.

Call of Duty Black Ops 6 bien confirmé après un leak contrôlé

Selon les rumeurs, CoD 2024 serait bel et bien Black Ops 6. Un jeu en monde ouvert, avec des missions moins balisées à l'image de certains passages de Call of Duty Modern Warfare 3, qui aurait comme thématique l'Opération Tempête du Désert menée contre l'Irak par les États-Unis. Le mode Zombies, avec des rounds, serait de retour et bénéficierait d'un accès anticipé réservée uniquement aux précommandes du jeu. Certains bruits de couloir sur ce Call of Duty 2024 sont aujourd'hui confirmés par Activision en personne. Après la mise en ligne de la vidéo sur un mystérieux site, un internaute a partagé un nouvel élément de la campagne marketing du titre. Une image du Mont Rushmore, avec les termes « The Truth Lies » et un symbole loup sur les yeux des quatre présidents américains, est à la une du journal USA Today.

En bas à droite de cette édition, on retrouve encore ce même logo. Enfin, on le repère encore sur l'une des pages du journal qui est quant à elle très explicite. On a la confirmation, à travers ce début de campagne marketing, que le prochain jeu sera Call of Duty Black Ops 6. Ce leak provient du compte Twitter de mr_matthieu, qui a obtenu l'image par son beau-frère. Et selon un commentaire, il s'agit d'une version spéciale du journal pour promouvoir le titre.

C'est tout pour l'instant, mais cet épisode sera présent au Xbox Showcase 2024. La licence a souvent été là pour les conférences de Microsoft, mais entre temps, Activision Blizzard a été rachetée par la firme de Redmond. S'il y a un endroit propice pour faire des annonces désormais, c'est bien lors d'événements du constructeur. Si les informations du The Wall Street Journal sont vraies, on pourrait aussi avoir la confirmation que Call of Duty Black Ops 6 sortira dans le Xbox Game Pass dès son lancement.