Alors que Call of Duty: Black Ops 7 approche et que Battlefield 6 vient tout juste de sortir, Activision propose de jouer gratuitement à Call of Duty: Black Ops 6 sur consoles et PC.

Alors que Battlefield 6 monopolise l’attention cette semaine, Call of Duty: Black Ops 6 tente une contre-offensive habile. Activision vient d’annoncer une semaine d’essai gratuite pour son dernier opus, accessible sur toutes les plateformes. Un timing qui ne doit rien au hasard, puisque la période gratuite débute précisément au moment du lancement du nouveau Battlefield. Le tout, avant la sortie de Call of Duty Black Ops 7.

Call of Duty Black Ops 6 jouable gratuitement

La semaine gratuite de Call of Duty Black Ops 6 a démarré ce 9 octobre 2025 à 18h (heure française) et se terminera le 16 octobre à 19h. Pendant cette période, le jeu est accessible sans aucune restriction, aussi bien sur PlayStation, Xbox que sur PC via Steam et Battle.net.

Ce n’est pas une simple démo : les joueurs peuvent découvrir l’intégralité du contenu, y compris la campagne solo, les modes multijoueur classiques et le très apprécié mode Zombies. Seul le mode compétitif classé reste réservé aux détenteurs du jeu complet.

Sur PS5 et PS4 sur ce lien

Sur Xbox One et Xbox Series sur ce lien

Sur PC via Steam sur ce lien

Sur PC via Windows sur ce lien

Sur PC via Battle.net sur ce lien

Une belle opération séduction

Cette semaine gratuite de Call of Duty Black Ops 6 coïncide aussi avec le lancement de la saison 6, qui apporte plusieurs nouveautés : de nouvelles armes, des objets inédits et des “gobblegums” supplémentaires. Les joueurs peuvent également découvrir quatre nouvelles cartes multijoueur :

Gravity, un complexe industriel vertical

Rig, une plateforme pétrolière en pleine mer

Mothball, un décor désertique plein de recoins

et Boo-Town, une version d’Halloween du célèbre Nuketown

Un nouveau mode multijoueur, le Slasher Deathmatch, fait aussi son apparition. Inspiré des films d’horreur, il oppose des survivants à des tueurs inspirés de Jason ou Chucky. Une idée décalée qui tranche avec les affrontements militaires classiques.

Difficile aussi, de ne pas y voir un move marketing bien orchestré. En offrant à Black Ops 6 un accès gratuit pile au moment du lancement de Battlefield 6, Activision espère sans doute retenir une partie du public FPS tenté de passer à la concurrence.

Source : Activision