C'est fait ! Après des rumeurs et un leak interne de Microsoft, Call of Duty Black Ops 6 sera bien gratuit dès sa sortie pour des millions de joueuses et joueurs.

Call of Duty Black Ops 6 sera disponible cette année sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Depuis quelques jours, Activision se livre d'ailleurs à un jeu de piste avec les internautes pour leur faire comprendre le contexte du prochain jeu. Une campagne virale cryptique, qui s'est en partie achevée avec la première bande annonce live-action « The Truth Lies ». En plus de ce trailer, le soft a aussi et surtout officialisé un secret de polichinelle, à savoir sa gratuité à son lancement. Mais pas pour tout le monde.

Call of Duty Black Ops 6 gratuit, mais pas pour tous

La grande présentation de Call of Duty Black Ops 6 est calée pour le 9 juin 2024. On n'a pas encore d'informations sur l'heure précise, mais ce sera à la suite du Xbox Showcase 2024. Un événement qui devrait ressembler au Starfield Direct de 2023 si l'on en croit le blog Xbox Wire. Cela devrait permettre à Activision de rentrer réellement dans les détails en énumérant par exemple les nouveautés et en dévoilant une bonne dose de gameplay. Ce rendez-vous servira aussi probablement à en remettre couche sur une annonce qui vient juste de tomber. Oui, c'est acté, Call of Duty Black Ops 6 débarque day one dans le Xbox Game Pass. Et de ce fait, il sera « gratuit » pour les abonnés au service sur toutes les plateformes où est Microsoft. Soit les Xbox Series X|S, la Xbox One et le PC.

Après mûre réflexion, la firme de Redmond a fait le choix « d'offrir » le prochain CoD. Un gros manque à gagner pour le constructeur et l'éditeur ? Peut-être pas. On n'est évidemment pas dans la tête de Microsoft, mais les revenus accumulés sur PS5 et PS4 par la licence a potentiellement été l'élément déclencheur de cette décision. D'après un document révélé lors du procès pour le rachat d'Activision Blizzard, Call of Duty a généré 1,5 milliard de dollars sur les consoles PlayStation en 2021. Dont 800 millions rien que sur le sol américain.

La franchise est reine sur PS5 et PS4, bien plus que sur les plateformes concurrentes. Et puis peut-être que le ralentissement des abonnés Xbox Game Pass a pesé également. L'équipe verte se dit peut-être que la majorité va continuer à payer « plein pot » son jeu, et que la « gratuité » ne sera pas un frein suffisamment notable.