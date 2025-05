Avis aux amateurs de FPS : Call of Duty Black Ops 6 est actuellement disponible gratuitement à l’essai. Une excellente occasion de voir si le jeu est fait pour vous… ou non. Parfait pour passer le temps.

C’est le bon moment pour (re)découvrir Call of Duty: Black Ops 6. Treyarch propose un accès gratuit aux modes Multijoueur et Zombies du jeu jusqu’au 3 juin 2025. Une initiative lancée à l’occasion de la Saison 4, qui apporte son lot de nouveautés et relance la machine à frags. Et pour ne rien gâcher, d’importantes réductions sont également disponibles sur plusieurs plateformes.

Un week-end gratuit pour tester les nouveautés de Call of Duty Black Ops 6

Si vous n’avez pas encore mis la main sur Call of Duty Black Ops 6, cette période d’essai gratuite est l’occasion parfaite de plonger dans l’action. Pas besoin d’acheter le jeu : jusqu’au 3 juin, vous pouvez jouer librement au multijoueur classique et au mode Zombies coopératif. La campagne solo, en revanche, reste réservée aux acheteurs.

Cette période tombe à pic, puisque la Saison 4 de Call of Duty Black Ops 6 vient tout juste de démarrer. Parmi les nouveautés : un tout nouveau mode multijoueur baptisé "Team Elimination", et trois cartes inédites qui renouvellent bien le rythme des affrontements. Du côté des zombies, pas de nouvelle carte cette fois-ci, mais tout le contenu existant reste accessible pour les joueurs du week-end gratuit.

Des réductions à ne pas manquer

Pour ceux qui accrochent, le jeu Call of Duty Black Ops 6 est en ce moment en promotion. Sur Steam et le PlayStation Store, la version standard est proposée avec 45 % de réduction, soit 38,49 €. Sur Xbox, la version de base reste à son prix habituel, mais l’édition Vault (plus complète) passe de 99,99 € à 64,99 €. En clair, si vous aimez l’expérience, c’est le bon moment pour passer à la caisse sans trop vous ruiner.

L’année avance, et Black Ops 6 approche déjà de la moitié de son cycle de vie. La suite logique pour Activision ? Préparer doucement le terrain pour Call of Duty 2025. Certaines rumeurs évoquent une suite directe à Black Ops 2, ce qui pourrait faire plaisir aux nostalgiques. Rien d’officiel pour l’instant, mais l’intérêt autour de la franchise reste fort.

Source : Activision