En dépit de la vive indignation des fans de Call of Duty, le retour de Black Ops et Black Ops 2 sur PS4 et PS5 connaît un vrai succès, au point même de surpasser Black Ops 7.

2026 sera-t-elle l’année du retour en force pour Call of Duty ? Voilà une question qui mérite d’être posée, surtout après l’échec rencontré par Black Ops 7 en fin d’année dernière. Car Activision avait beau faire preuve d’une grande confiance vis-à-vis de ce dernier volet, le fait est que les joueurs sont très loin d’avoir été séduits par la proposition. En attendant de savoir si Modern Warfare 4 saura faire mieux dès le 23 octobre prochain, l’éditeur joue alors la carte de la nostalgie en ramenant Black Ops et Black Ops 2 de façon controversée… mais pourtant réussie.

Malgré les protestations des fans de Call of Duty…

En effet, le moins que l’on puisse dire, c’est que le retour de ces deux opus emblématiques aura fait couler beaucoup d’encre auprès des fans de Call of Duty, et on comprend pourquoi. Car alors que l’on aurait pu s’attendre à ce qu’Activision propose un véritable remaster des deux jeux, dont la sortie remonte à 2010 et 2012 sur PS3, il s’avère en réalité qu’il ne s’agit que de portages bêtes et méchants des deux versions originales. Autrement dit, ni améliorations graphiques, ni améliorations techniques d’aucune sorte ne sont au programme.

Et c’est loin d’être le seul problème du retour de Black Ops 1 et 2 sur PS4 et PS5. Car en plus de déplorer l’absence de cross-plateforme entre les deux consoles, les joueurs dénoncent également l’absence d’une partie des DLC, qui rendent forcément les jeux moins complets qu’ils ne devraient l’être à notre époque. De quoi rendre la pilule difficile à avaler pour une partie de la communauté Call of Duty, donc, surtout quand on sait que l’un comme l’autre sont vendus à 39.99€ sur le PlayStation Store. En tout cas, pour les non abonnés au PS Plus.

…le retour de Black Ops est un vrai carton sur PlayStation

Mais il faut croire que pour beaucoup de joueurs, la nostalgie reste néanmoins plus forte que tout. Car d'après le média CharlieIntel, généralement réputé pour la fiabilité de ses informations liées à Call of Duty, il apparaît que les portages PlayStation de Black Ops et Black Ops 2 ont désormais « plus de joueurs en ligne que Black Ops 7 sur l’ensemble des plateformes réunies », ce qui en dit long sur leur succès. Même si, bien sûr, cette donnée reste à prendre avec des pincettes étant donné qu’elle est difficilement vérifiable.

Cela dit, au vu de la place des deux jeux dans les classements de PlayStation, cela ne serait pas une grande surprise. Un petit tour sur le PlayStation Store suffit par exemple à constater que Black Ops 2 et Black Ops occupent respectivement les deux premières places du top 10 des jeux les plus vendus sur le territoire français, devant Assassin’s Creed Black Flag Resynced, EA Sports FC 26 ou encore GTA 6. En sachant qu’ils sont également en tête des meilleures ventes globales du PlayStation Store, toujours devant Black Flag Resynced, Echoes of Aincrad et UFC 6.

Place de Call of Duty Black Ops 1 et 2 sur le PlayStation Store au 13 juillet 2026 / © Gameblog

Entre les réseaux sociaux et la réalité, il y a encore un monde

Autant dire, donc, qu’une fois encore, il semble y avoir un véritable monde entre la gronde – légitime – des joueurs sur les réseaux sociaux et la réalité du marché. Ce qui, malheureusement, ne risque pas de servir la cause des fans de Call of Duty auprès d’Activision. Cela dit, précisons quand même que la réduction de 50% appliquée aux abonnés du PS Plus a peut-être un rôle à jouer dans un tel succès, même à une période où les joueurs tendent à se désabonner en masse pour protester contre l’abandon imminent du format physique chez PlayStation.

Sources : CharlieIntel, PlayStation Store