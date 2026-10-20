Lancés par surprise au cours de l’été, les portages de Call of Duty Black Ops 1 et 2 sur PS4 et PS5 ont rencontré un succès auquel même Activision ne s’attendait pas vraiment.

Déjà disponible pour les joueurs ayant précommandé leur copie, Call of Duty: Modern Warfare 4 est officiellement attendu pour le 23 octobre prochain. Et autant dire qu’après le malheureux échec rencontré par Black Ops 7 l’an dernier, ce nouvel opus arrive avec un certain nombre d’enjeux pour Activision. Pour autant, on ne peut pas dire non plus que la franchise soit actuellement en difficulté. Et le gros succès rencontré par les portages de Black Ops 1 et 2 sur PlayStation cet été, qui a même surpris l’éditeur, est là pour en témoigner.

Le succès des portages de Black Ops 1 et 2 a surpris Activision

« Les portages de Black Ops ont connu un immense succès », a en effet déclaré Tyler Bahl, directeur marketing de Call of Duty, auprès de The Game Business. « On pensait qu’ils s’en sortiraient bien, mais on ne s’attendait pas à ce qu’ils s’en sortent aussi bien ». Et à ses yeux, cette réussite est loin d’être totalement anodine. Au contraire, elle se veut être la preuve qu’il y a chez les joueurs une certaine « envie refoulée de retrouver le bon vieux temps où l’on jouait entre amis le vendredi soir et où l’on s’amusait ».

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’Activision a fait le choix de « miser sur la nostalgie des parties entre amis » dernièrement. « C’est ce que fait Modern Warfare 4 », assure-t-il notamment, comme pour mieux inciter les fans de Call of Duty à rejoindre l’aventure dans les prochains jours. En sachant que, bien sûr, le succès des portages de Black Ops 1 et 2 sur PS4 et PS5 s’est imposé comme une leçon pour l’éditeur. « Nous en avons tiré de nombreux enseignements et nous commençons à les mettre en pratique, dans ce jeu mais aussi dans les jeux à venir ».

Un avenir entre nostalgie et nouveauté pour la franchise ?

Cela étant, que les fans lassés de voir Call of Duty se reposer sur ses lauriers se rassurent, cela ne veut pas dire non plus que la nostalgie sera au cœur de toute la stratégie d’Activision à l’avenir. Bahl l’a également confirmé pour l’occasion, après plusieurs années à multiplier les suites à Black Ops et Modern Warfare, l’éditeur proposera dès 2027 une nouvelle sous-franchise à découvrir histoire d’apporter un peu de neuf. Une première depuis la sortie de Vanguard en 2021, en espérant toutefois que les choses se passent mieux pour la prochaine entrée.

Source : The Game Business