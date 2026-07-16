Ce weekend, quelques joueurs auront la chance de gagner un accès à la beta de Call of Duty Modern Warfare 4 afin de l'essayer en avance gratuitement, voici comment.

En attendant la sortie de Call of Duty Modern Warfare 4 ce 23 octobre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et même Nintendo Switch 2, certains fans chanceux auront l'opportunité d'obtenir ce weekend et gratuitement un code pour tester la beta de son mode multijoueur avec beaucoup d'avance. Pour cela, il faudra regarder un grand tournoi de la scène esportive de la franchise qui va connaître un final en apothéose dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 juillet 2026, et espérer recevoir le précieux sésame. On vous détaille tout cela.

Un grand tournoi à regarder pour espérer obtenir l'accès gratuit à la beta de Call of Duty Modern Warfare 4

Dans la nuit de ce dimanche à lundi, la grande finale du championnat de la Call of Duty League se tiendra à Las Vegas. Les deux meilleures équipes du tournoi s'y disputeront le beau pactole d'un million de dollars. Histoire d'haranguer les foules, cet événement qui clôture la saison compétitive de la League représente également une chance de remporter un code pour la bêta de Call of Duty Modern Warfare 4. À noter par ailleurs que celles et ceux assistant à la finale directement à Las Vegas le recevront automatiquement. Pour les spectateurs autour du monde, il faudra faire preuve d'un peu de chance.

© Activision

Comment obtenir le code pour la beta de Modern Warfare 4 ?

Pour obtenir un code à la beta de Call of Duty Modern Warfare 4, il suffira de regarder la finale sur la chaîne Twitch officielle de la League. Voici les modalités à suivre :

Rendez-vous sur la chaîne Twitch officielle de la COD League à partir du 20 juillet 2026 à minuit (heure de Paris)

Regarde z la finale pendant au moins 60 minutes (vous pouvez laisser le live tourner sans être devant, vu l'heure)

z (vous pouvez laisser le live tourner sans être devant, vu l'heure) Plus longtemps vous regardez la finale, plus grandes seront vos chances d'obtenir un accès

Regarder pendant 90 minutes octroie en effet deux entrées, puis trois après 120 minutes de visionnage

Vous devriez enfin recevoir une notification si vous figurez parmi les spectateurs sélectionnés.

D'autres récompenses à obtenir en regardant la Call of Duty League

Outre des codes pour l'accès à la beta de Call of Duty Modern Warfare 4, les fans peuvent maximiser les récompenses à obtenir en suivant l'intégralité de l'événement, qui se déroule du 16 au 20 juillet juillet. En accumulant du temps de visionnage, vous pouvez en effet débloquer divers éléments, allant des jetons de double XP aux emblèmes, en passant par les tags et les cartes de visite. La récompense ultime est un plan d'arme exclusif « Nebula Drift M15 », uniquement disponible en regardant le championnat.

Source : Twitch