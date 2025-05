On ne le répètera jamais assez : sur internet, tant que ce n’est pas officiel, il faut toujours se méfier de ce qu’on lit. Les fausses informations ont la dent dure, et elles tendent parfois à se répandre comme une traînée de poudre le temps de le dire. Call of Duty en a d’ailleurs récemment fait les frais, puisqu’une rumeur partagée voilà maintenant quelques jours sur X a entraîné une levée de boucliers chez les joueurs. Mais que tout le monde se rassure : non, Activision ne prévoit pas de faire payer les modes de jeu à durée limitée dans le prochain opus !

Finalement, pas de modes payants dans Call of Duty

C’est pourtant bel et bien ce qu’indiquait TheGhostOfHope, insider réputé dans le monde de Call of Duty, il n’y a pas plus tard que ce week-end. Selon ses informations, l’éditeur avait en effet pour projet d’augmenter le nombre de modes de jeu à durée limitée, en les intégrant désormais directement dans le Passe de combat plutôt que de les proposer à titre gratuit. En contrepartie, ce dernier aurait alors été agrémenté par davantage de récompenses uniques, skins et autres contenus de plus grande valeur, destinés à remplacer les événements premiums habituels.

Heureusement, il semblerait toutefois que tout ceci soit faux. C’est en effet ce qu’a affirmé le média CharlieIntel, autrement plus réputé, dans un tweet publié hier. « Nous avons appris que la rumeur selon laquelle Call of Duty mettrait en place des modes à durée limitée dans le cadre du Battle Pass était fausse » assure le média. « Cela ne se produira pas pour Call of Duty 2025 ». Plus de peur que de mal donc, même si l’on espère que la dernière partie du message ne signifie pas que cela pourrait tout de même se produire dans un futur plus ou moins proche.

Un nouvel opus en approche

En attendant, les joueurs peuvent donc se rassurer concernant le prochain opus de la série, qui n’a pour l’heure toujours pas été officiellement annoncé. Mais si l'on en croit toutes les rumeurs partagées ces dernières années, il devrait toutefois s’agir d’une suite à Black Ops 2. Et pour la première fois depuis Black Ops 4, il devrait alors se dérouler dans un cadre futuriste relativement proche, l’intrigue se situant aux alentours des années 2030-2035. Mais tout cela reste bien sûr à confirmer, ce qui ne devrait plus trop tarder si le jeu sort en fin d’année.

Source : CharlieIntel