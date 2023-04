Difficile, a priori, d'imaginer un quelconque lien entre Call of Duty et Fortnite. Et pourtant ! Depuis des mois déjà, la licence de FPS d'Activision s'est invitée dans le Battle Royale d'Epic Games. Comment ? Grâce à des créations de joueurs acharnés. Mais la fête est désormais finie, et les deux titres vont chacun reprendre leur route séparément.

Jouer à Call of Duty sur le jeu d'Epic Games, c'est fini

Il y a peu, Epic Games a mis a mis en place un nouveau mode extrêmement apprécié de la communauté. Intitulé Creative 2.0, il permet, comme son nom l'indique, aux joueurs de laisser parler leur imagination. Il est ainsi possible de créer ses propres mini-jeux au sein de Fortnite. A l'image, finalement, de ce qui peut se faire ailleurs (Minecraft, Roblox, Dreams...). Evidemment , ce sont surtout de nouvelles maps qui sont créées. Mais cela va parfois plus loin, et certains joueurs vont jusqu'à recréer des cartes issues d'autres licences. En l'occurrence, on pense à ceux qui s'amusent à reproduire des maps de Call of Duty.

L'un des créateurs les plus réputés en la matière est le youtuber Mist Jawa. Celui-ci s'est notamment fait connaître pour avoir reproduit Rust, map mythique du Modern Warfare 2 de 2009, avec une grande fidélité. Mais ils semblerait qu'Activision n'apprécie pas franchement l'initiative. Evidemment, l'ensemble des créations directement tirées de Call of Duty sont sous copyright, et c'est donc logiquement qu'Epic a fini par prendre la décision de retirer tous les contenus liés à la licence de l'éditeur. D'après nos informations, aucune action en justice n'a été prise, mais le studio derrière Fortnite a préféré prévenir que guérir. Mist Jawa a ainsi annoncé sur Twitter une mauvaise nouvelle. Toutes ses maps multijoueurs et zombies inspirées de la célèbre licence de FPS ont été supprimés. Le réputé streamer Jake Lucky indique au passage que de nombreux autres créateurs sont dans le même cas.

Activision a commencé à faire disparaître les maps sous copyright du mode Creative de Fortnite. Ce qui signifie que les maps inspirées de Call of Duty comme FPS Rust, Zombies et d'autres ne seront plus jouables , puisque leurs créateurs sont contactés pour les retirer.

Fortnite bientôt jouable en FPS

Si cela peut consoler les joueurs, sachez que jouer à un FPS sur Fortnite n'est pas devenu totalement impossible. D'abord, les autres créations de la communauté jouables à la première personne mais non soumises à des droits d'auteurs sont toujours accessibles. Ensuite, un mode FPS pourrait officiellement voir le jour. De nombreuses sources fiables indiquent en effet qu'Epic ainsi que "Le mode Première Personne de Fortnite arrive enfin dans LA PROCHAINE SAISON". On attend désormais de voir si le studio confirme ou non cette information, mais il ne reste que peu de place au doute. Et si vous préférez retrouver des maps et des armes de Call of Duty, de gros leaks au sujet de Modern Warfare II devraient vous intéresser !