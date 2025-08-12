Entre Battlefield 6 et Call of Duty: Black Ops 7, la guerre sera rude dans le milieu du FPS. Et Activision a beau assurer dormir sur ses deux oreilles, le titre d’Electronic Arts lui prouve pourtant qu’il aurait de bonnes raisons de se méfier.

Depuis l’échec rencontré par Battlefield 2042 en 2021, la franchise d’Electronic Arts était restée particulièrement discrète, laissant ainsi le champ libre au roi des FPS : Call of Duty. Toutefois, après plusieurs années de silence, elle est officiellement sur le chemin du retour, et elle entend bien livrer une guerre féroce à Black Ops 7 en cette fin d’année 2025. Et Activision a beau rester confiant en la capacité de Call of Duty à dominer, les premiers résultats enregistrés par Battlefield 6, eux, montrent qu’ils feraient mieux de s’en méfier.

Battlefield 6 ? Activision n’en a pas peur !

Depuis que la date de sortie du titre d’EA, prévu pour le 10 octobre prochain, a été annoncée, tout le monde ne parle plus que de cela : la grande confrontation qui opposera Battlefield 6 et Black Ops 7 au cours de l’automne. Il faut dire aussi que ces dernières années, Activision n’a pas eu beaucoup de concurrence, ce qui a permis à Call of Duty de réussir à prospérer même lorsque les résultats étaient moins bons que d’habitude. De fait, l’éditeur arbore aujourd’hui une certaine confiance, comme le révèle Insider Gaming dans un rapport récemment publié.

« Selon des sources qui ont souhaité rester anonymes parce qu’elles n’étaient pas autorisées à parler des conversations internes d’Activision, il a été dit que bien qu’Activision garde un œil attentif sur Battlefield 6, ils ne s’inquiètent pas de voir le jeu concurrencer leur franchise phare » apprend-on notamment. « Les dirigeants d’Activision estiment que Call of Duty est ‘trop gros pour échouer’ et qu’elle restera une franchise rentable qui sortira tous les ans pendant de nombreuses années ».

Un véritable carton pour le FPS d’Electronic Arts

Et s’il est effectivement très peu probable – pour ne pas dire improbable – que Black Ops 7 échoue à atteindre le seuil de la rentabilité pour l’éditeur, il serait en revanche bien mal avisé de croire que Battlefield 6 ne puisse pas venir le titiller sur son terrain. Pour preuve, avec la première bêta ouverte du jeu, qui s’est tenue les 9 et 10 août dernier, EA a d’ores et déjà explosé tous les records de la licence. « Il s’agit de la plus grosse bêta ouverte jamais réalisée pour Battlefield » s’est en effet gargarisé l’éditeur sur les réseaux sociaux.

Les chiffres sont d’ailleurs là pour en témoigner : avec un pic à 521 079 joueurs en simultanés sur Steam, Battlefield 6 s’impose d’ores et déjà comme le dix-huitième jeu ayant connu le plus gros pic de joueurs de l’histoire de la plateforme. Il dépasse ainsi le record établi par Call of Duty de son côté, qui culmine actuellement à 491 670 joueurs en simultanés. Et cela pourrait bien être amené à progresser encore, puisqu’une seconde phase de bêta ouverte est attendue pour le week-end prochain, du 14 au 17 août plus précisément.

Bref, autant dire, donc, que cela n’augure que du bon pour Battlefield 6, qui pourrait bien permettre à la franchise d’atteindre de nouveaux sommets après l’échec retentissant rencontré par Battlefield 2042 il y a quelques années. D’ailleurs, Mike Ybarra, l’ancien boss de Blizzard, en est convaincu : « Battlefield 6 va écraser Call of Duty cette année. Mais la véritable victoire ici, c’est que Call of Duty ne sera plus faignant après cela, et nous aurons tous droit à de meilleurs jeux FPS ». Des propos chocs qui n’ont naturellement pas manqué de faire réagir les joueurs…

Sources : Insider Gaming, Steam DB