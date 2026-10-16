Après des années à multiplier les suites à des séries déjà bien connues des fans, Activision promet que Call of Duty sera placé sous le signe de la nouveauté en 2027.

À quelques jours de la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4, Activision n’a décidément pas sa langue dans sa poche. Bien décidé à promouvoir l’arrivée de ce nouvel opus, attendu pour le 23 octobre prochain, Tyler Bahl, directeur du marketing de la franchise, a accordé une belle interview à The Game Business, où il n’a pas manqué de faire des déclarations qui ont l’art de faire réagir. Mais pour les fans, ce fut également l’occasion d’apprendre que l’avenir de Call of Duty ne se limitera pas à l’arrivée de suites aux sous-franchises déjà établies.

À quand remonte la dernière entrée originale de Call of Duty ?

En effet, au cours des cinq dernières années, Activision a enchaîné les épisodes faisant office de nouvelles entrées à des séries déjà établies dans la licence depuis longtemps, à savoir Modern Warfare et Black Ops. Plus concrètement, on parle notamment de :

Modern Warfare 2 en 2022

Modern Warfare 3 en 2023

Black Ops 6 en 2024

Black Ops 7 en 2025

Modern Warfare 4 en 2026

Pour retrouver la dernière entrée réellement originale de Call of Duty, il faut alors remonter jusqu’en 2021, date à laquelle Sledgehammer Games et Treyarch se sont associés pour donner vie à Call of Duty: Vanguard. Mais dès l’année prochaine, cela sera amené à changer.

© Sledgehammer Games / Treyarch / Activision

2027 introduira une nouvelle série à Call of Duty, révèle Activision

Car comme confirmé par Bahl auprès de The Game Business, l’épisode prévu pour 2027 s’inscrira à son tour dans une « nouvelle sous-franchise », de sorte à contenter les fans regrettant le manque de nouveauté et d’innovation de Call of Duty ces dernières années. « Ce n’était pas ce que notre communauté attendait », a-t-il notamment déclaré concernant la prolifération de jeux estampillés Modern Warfare et Black Ops. « Ils voulaient quelque chose de nouveau. […] Nous avons donc déjà annoncé que le prochain titre fera l’objet d’une nouvelle sous-franchise ».

« Et nous en avons déjà posé les bases », précise d’ailleurs le directeur marketing, sans pour autant en dire plus à ce sujet. Avant d’ajouter, en bon communiquant, que « Modern Warfare 4 tient compte d’une partie de ces commentaires », comme pour mieux inciter les fans de Call of Duty à céder à l’appel de ce nouvel opus en attendant l’arrivée du suivant. Car malgré l’arrivée imminente du remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time et de GTA 6, soit deux des jeux les plus attendus de 2026, Bahl reste persuadé que Modern Warfare 4 peut tirer son épingle du jeu.

Quand Modern Warfare 4 sera-t-il disponible ?

Et après l’échec rencontré par Black Ops 7 l’an dernier, on peut comprendre qu’Activision aurait bien besoin de cette victoire. Mais les choses se dérouleront-elles aussi bien qu’espéré pour ce nouvel opus ? Réponse à compter du 23 octobre prochain, date à laquelle Call of Duty: Modern Warfare sera officiellement disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Pour tout savoir sur les heures de lancement du jeu et de ses différents modes, rendez-vous sur notre article dédié à ce sujet.

Source : The Game Business