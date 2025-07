En attendant Black Ops 7, Call of Duty 2027 fait déjà parler de lui et pourrait marquer un nouveau tournant pour la franchise, selon un récent leak à son sujet.

Après Black Ops 6 l'année dernière, et Black Ops 7 à venir a priori courant fin 2025, et la série « reboot » de Modern Warfare avant cela, il semblerait que Call of Duty 2027 marque enfin un tournant pour la franchise FPS particulièrement lucrative d'Activion (et Xbox qui détient le groupe), malgré une certaine lassitude de la part de nombreux joueurs. C'est en tout cas ce qu'avance TheGhostofHope, un leaker bien connu concernant la licence, et qui détiendrait des informations exclusives sur ce futur opus.

Un Call of Duty 2027 avec de nouveaux arguments coups de poing ?

Forte de trois studios principaux que sont Infinity Ward, Treyarch et Sledgehammer Games, la franchise Call of Duty parvient tant bien que mal à maintenir le cycle effréné d'un nouveau jeu par an. Depuis quelques années, la franchise semble toutefois s'essouffler en termes de véritables nouvelles idées, ce qui a provoqué auprès de nombreux joueurs une certaine lassitude. Aux dernières nouvelles, c'est Infinity Ward qui s'occuperait de l'opus de 2026, qui devrait soit être Modern Warfare 4, ou une suite d'Advanced Warfare.

De son côté, Call of Duty 2027 sera donc développé par Sledgehammer Games. Si l'on en croit TheGhostofHope, le studio souhaiterait donner un sérieux coup de frais à la franchise, à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il serait enfin question d'une nouvelle « sous-franchise », dans l'ère moderne. Le leaker indique par ailleurs que le mouvement prendrait une part importante dans Call of Duty 2027, mais a priori sans jet-packs ou autres gadgets de ce type. Enfin, le gameplay pourrait grandement s'étoffer avec une « dynamique d'arts martiaux, comme par exemple des prises de karate ».

Il se pourrait donc que Call of Duty 2027 tire quelques inspirations du côté de la célèbre franchise de films d'action John Wick avec sa dynamique « gun-fu », pour offrir une expérience sur le papier plutôt rafraîchissante pour la licence FPS d'Activision. TheGhostofHope douche toutefois les espoirs de certains fans en ajoutant qu'un mode Zombies ne serait actuellement pas dans les plans de Sledgehammer Gammes. Aussi réputé soit le leaker, ces informations autour de Call of Duty 2027 sont naturellement à prendre avec de prudentes pincettes, en attendant des annonces plus officielles pour un titre qui ne sortira quoi qu'il en soit pas avant deux ans.

Source : X.com