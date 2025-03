La saison 2 Rechargée de Black Ops 6 est disponible depuis le 20 février 2025 sur toutes les plateformes, et elle a déjà réservé une surprise aux joueuses et joueurs du FPS. La tradition des crossovers pour des skins n'a pas été rompue puisque les Tortues Ninja se sont frayés un chemin jusque dans le jeu pour cette collaboration encore improbable, qui a des faux airs de Fortnite. Si Treyarch poursuit ses efforts pour améliorer le titre et maintenir l'intérêt du multijoueur sur le long terme, le studio Infinity Ward est quant à lui sur Call of Duty 2026. Attendez-vous à de gros changement selon les dernières rumeurs...

De nouveaux leaks pour Call of Duty 2026

Comme toujours la franchise Call of Duty, Activision a toujours un tour d'avance et confie le développement de ses jeux à plusieurs studios afin d'assurer la rotation. Pour le prochain épisode, ce serait donc au tour d'Infinity Ward. Selon les rumeurs de TheGhostOfHope, il s'agirait de Modern Warfare 4. Il y a plusieurs mois déjà, l'insider avait également déclaré que ce jeu non annoncé aurait prévu de remasteriser des cartes du Call of Duty Modern Warfare 3 de 2011, et de rapatrier notamment l'omnimovement qui permet de sprinter, plonger et griller dans n'importe quelle direction.

Mais sur son compte X, TheGhostOfHope a partagé de nouveaux leaks à prendre avec des pincettes, même si l'internaute a sa réputation sur la scène de CoD. La formule pourrait ainsi subir un énorme bouleversement avec l'abandon de la huitième génération de consoles PS4 et Xbox One. Enfin diront peut-être certains ! Mais il y a plus étonnant.

Selon ses informations, ce Call of Duty 2026 devrait bénéficier d'une refonte du moteur graphique afin d'éliminer des problèmes apparus avec Modern Warfare II. Et ce n'est pas tout. Si l'on en croit ses dires, et c'est la plus grosse information ici, CoD 2026 serait développé pour la prochaine génération de consoles Xbox, ce qui va relancer la rumeur pourtant démentie d'une nouvelle machine dès l'année prochaine. Cependant, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives à ce sujet, surtout si le jeu arrive bien fin 2026. Il est aussi dit que Call of Duty 2026 devrait être plus classique que Black Ops 6 et que, visiblement, il n'y aurait pas de Warzone 3 si Verdansk ne parvenait pas à fédérer les joueurs.

Source : TheGhostOfHope.