Voilà maintenant plusieurs mois que Call of Duty Black Ops 7 est sorti, connaissant un succès plus que mitigé auprès des joueurs comme de la presse. Pour Activision, l’aventure continue néanmoins, que ce soit à travers les nombreuses mises à jour apportées au mode multijoueur ou encore le développement du prochain opus, sur lequel aucune information n’a encore été révélée. Ou presque. Car alors que de récentes rumeurs évoquaient la sortie du prochain Call of Duty sur PS4, le compte officiel du jeu est venu mettre un terme définitif à la question.

C’est officiel, le prochain Call of Duty fera l’impasse sur la PS4

« Nous ne savons pas d’où vient cette rumeur, mais ce n’est pas vrai. Le prochain Call of Duty n’est pas développé sur PS4 » a soudainement tweeté le compte officiel de la franchise sur X hier soir. Bien sûr, à ce stade de la génération, une telle précision pourrait paraître totalement futile. Mais le fait est que l’année dernière encore, Black Ops 7 avait bénéficié d’une sortie sur PS4 et Xbox One, assurant ainsi une certaine continuité avec la précédente génération de consoles. Une continuité qui, semble-t-il, est désormais arrivée à son terme.

Car certains internautes n’ont tout de même pas manqué de souligner que les créateurs de Call of Duty ne parlent ici que de la PS4, et non de la Xbox One. Se pourrait-il, donc, que l’on puisse s’attendre à retrouver le prochain opus sur l’ancienne console de Microsoft ? À ce stade, cela semble peu probable. Surtout si Activision décide de faire l’impasse sur la PS4, qui dispose pourtant d’un parc installé infiniment plus important. C’est pourquoi on peut sans doute affirmer sans trop se mouiller que c’est officiellement la fin d’une ère pour la franchise.

Car sans que cela ne paraisse, en bénéficiant d’une sortie exclusive sur PS5 et Xbox Series, le prochain opus sera le premier en l’espace de treize ans à faire l’impasse sur la génération PS4 et Xbox One, lancée avec Call of Duty Ghosts en 2013. Il ne nous reste maintenant plus qu'à découvrir ce qui nous attendra après Black Ops 7, même si tout porte déjà à croire que l’on se dirige sans trop de surprise vers un Modern Warfare 4. Réponse dans les prochains mois pour une sortie, comme le veut la tradition, dès la fin d’année 2026.

Source : Activision