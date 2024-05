Call of Duty est l'une des plus grandes franchises d'Activision Blizzard qui appartient désormais à Microsoft. Une licence hautement importante qui fait l'objet de discussions en rapport avec la meilleure stratégie à adopter pour le Xbox Game Pass. À savoir une disponibilité day one ou non dans le service. En attendant d'être fixés, il semble que la résolution sur le fait d'espacer les lancements entre les nouveaux jeux de la saga ne soit plus trop d'actualité. Trois titres subissent déjà des fuites alors qu'ils ne sortiront pas avant l'année prochaine, et même bien plus tard que cela.

Déjà des leaks pour Call of Duty 2026 et 2027

Call of Duty Black Ops 6 Gulf War serait donc le nom du prochain épisode la licence d'Activision Blizzard. D'après les dernières, le mode Zombies avec des rounds ferait son retour et bénéficierait d'un accès anticipé avant le lancement du jeu complet. La campagne solo ne serait pas abandonnée et pourrait relater l'Opération Tempête du Désert, qui a été menée contre l'Irak par les États-Unis, avec des missions plus ouvertes comme dans Modern Warfare 3. Vrai ou faux, on devrait le savoir un peu avant le Xbox Showcase de juin 2024, et avoir des extraits concrets durant l'événement. C'est en tout cas la rumeur qui circule et qui se base notamment sur des fichiers dataminés, mais aussi sur la manière dont Activision communique sur les nouveaux jeux Call of Duty.

Call of Duty 2025 a lui aussi leaké et selon les bruits de couloir, ce serait une suite à Black Ops 2. Vous êtes curieux de connaître l'avenir de la série ? Ça tombe bien car il y a des leaks tout frais sur CoD 2026 & 2027. Eh oui, déjà ! Si l'on en croit deux dataminers, Call of Duty 2026 aurait pour nom de code « Devilwood ». Il serait développé par Infinity Ward et s'inscrirait dans la chronologie Ghosts. Le jeu de 2027, le « Project Anvil », serait une suite à Advanced Warfare prise en charge par Sledgehammer (via VISCERAL). La tradition d'alterner entre différents studios serait donc préservée malgré les changements opérés après le rachat d'Activision Blizzard.