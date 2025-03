Après un petit coup de mou, la licence Call of Duty semble enfin repartie du bon pied. Modern Warfare 3 avait tout de la déception de la décennie pour la communauté, mais avec Black Ops 6, Activision a tout raflé. Le dernier épisode en date s’est rapidement imposé comme le meilleur démarrage de la série, le jeu devenant numéro 1 en termes de joueurs, de matchs effectués et même d’heures jouées. Une impulsion que l’éditeur américain ne compte pas perdre et ça ne devrait donc pas être demain la veille que des millions de fans commenceront à être mis sur la touche.

Call of Duty 2025 prêt à tout exploser sur les old-gen

Cela a beau faire quatre ans que la PS5 et la Xbox Series se sont confortablement installées, leurs grandes sœurs ne sont pas prêtes à disparaître du paysage, en atteste le nombre de joueurs qui ne sont pas encore passés à la nouvelle génération. Difficile dans ces conditions pour certains ténors qui se vendent par palettes de se priver d’un public aussi large. Selon les informations de CharlieIntel, bien renseigné lors qu’il s’agit de la licence phare d'Activision, Call of Duty 2025 ne ferait pas l’impasse sur la PS4 et la Xbox One. Des propos appuyés par les sources d’Insider Gaming, lui aussi très fiable dès que ça touche aux rumeurs sur la saga, qui affirment que le jeu est bien en développement sur ces plateformes.

Pas de panique donc si vous êtes fans de Call of Duty et que vous n’avez pas encore pu vous procurer une PS5 ou une Xbox Series, Activision devrait encore penser à vous, au grand dam de ceux qui sont sur la génération actuelle. Selon CharlieIntel, ce serait en revanche à cause des machines qui ont plus d’une décennie au compteur que Warzone n’a pas « plus de deux grosses cartes à la fois. » Si la communauté est pour le moins partagée sur le sujet, difficile pour l’éditeur de se priver d’un public qui reste encore aujourd’hui si large, peu importe si les consoles datent d’il y a 12 ans, quitte à devoir faire des concessions pour ce fameux Call of Duty 2025. Petit rappel indispensable, rumeur oblige, le conditionnel reste de rigueur jusqu’à une annonce officielle, généralement prévue pour le mois de mai.

Source : CharlieIntel, InsiderGaming