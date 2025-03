Le mode Zombies pourrait bien être l’un des gros atouts de Call of Duty 2025. Si le jeu n’a pas encore de titre officiel, les premiers leaks commencent déjà à circuler. Et elles donnent un aperçu très prometteur du contenu à venir. Vu le succès de ce mode, forcément, ça attise la curiosité.

Call of Duty 2025 et le mode Zombies

D’après les dernières rumeurs, cette nouvelle édition dans Call of Duty 2025 intégrerait jusqu’à six cartes Zombies round-based au fil de son cycle de vie. De quoi ravir les fans de la première heure. Le studio Treyarch, en charge du développement, aurait conçu ces cartes entièrement depuis zéro. L’idée serait de proposer une expérience plus complète, avec plusieurs types de gameplay : des parties classiques à manches, des formats plus courts, et même une version Outbreak plus ouverte. Autrement dit, plus de variété et plus de liberté, pour s’adapter à tous les profils de joueurs.

Mais ce qui intrigue surtout, ce sont les lieux évoqués pour ces nouvelles cartes de ce Call of Duty 2025. Parmi eux : un New York ravagé par une bombe nucléaire nazie, mais aussi le Vietnam, l’Afghanistan, ou encore une station spatiale liée au Dark Aether. Des environnements bien plus audacieux que d’habitude, qui pourraient renouveler l’ambiance du mode Zombies.

Des décors inédits et une ambiance sombre

Autre élément notable : l’arrivée possible d’un système de transport inspiré de Tranzit, l’une des cartes cultes de la franchise. À cela s’ajouterait la plus grande carte jamais créée pour le mode Zombies, selon certaines sources. Call of Duty 2025 serait aussi pensé comme une suite spirituelle de Black Ops II, avec au passage des cartes multijoueur remasterisées. La sortie serait prévue, comme souvent, pour l’automne prochain, entre octobre et novembre.

Bien sûr, rien n’a été confirmé par Activision pour le moment. Mais si toutes ces infos se confirment, le mode Zombies de CoD 2025 pourrait bien frapper un grand coup. Les fans n’attendent plus qu’une chose : en voir plus.

