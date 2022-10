Si vous êtes un incorruptible de la saga Call of Duty, vous serez surement ravi d'apprendre qu'un épisode est déjà programmé pour l'an de grâce 2025. C'est en tout cas ce que l'on peut apprendre grâce aux informations de Ralph Valve, insider de son état, qui est toujours très bien informé.

Retour vers le Futur avec un nouveau Call of Duty

L'épisode Advanced Warfare était connu pour être très nerveux.

Ainsi, Ralph Valve affirme donc que c'est le studio Sledgehammer Games qui a été choisi pour cet épisode Call of Duty 2025. Celui-ci a pour objectif de tirer un trait sur la Seconde Guerre Mondiale après un très décevant Call of Duty Vanguard pour se concentrer sur... le futur ! De quoi permettre de troquer son M1 Garand contre un fusil d'assaut bionique, ou presque. D'autant que cet épisode mystérieux n'est en fait rien d'autre qu'une suite du jeu Call of Duty Advanced Warfare de 2014. Toujours selon la même source, la finalité est de revenir à un jeu de tir de science-fiction plus rapide, axé sur le sens du mouvement. Pour résumer en quelques mots : Sledgehammer veut un condensé d'action et faire oublier un épisode assez décevant pour tout le monde.

L'action rapide en ligne de mire

Est ce que ce retour au futurisme pourra mettre tout le monde d'accord ? Cela reste à voir mais il est vrai que la communauté CoD (dans sa grande majorité) est très friande d'action rapide et force est de constater que la Seconde Guerre Mondiale n'est pas forcément le contexte le plus adapté à cela.

Il faudra désormais attendre 2025 pour avoir l'opportunité de tester tout ceci.

