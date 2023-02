Pour le moment on ne sait presque rien de Call of Duty 2024. Mais comme souvent, Tom Henderson l'initié, toujours dans les bons coups explique être en possession de documents sur le FPS à venir dans lequel on peut notamment en apprendre plus sur sa future disponibilité. Ca risque de faire jaser.

Call of Duty 2024 sur d'anciens supports ?

En effet, Call of Duty 2024 nom de code Cerberus, pourrait arriver sur les consoles d'ancienne génération. Les rumeurs précédentes autour de la franchise Call of Duty ont suggéré que la série mettrait enfin un terme à ses versions de la génération antérieure, à avoir PS4 et Xbox One. Mais visiblement ça ne serait pas encore totalement le cas. Le rapport note que les jeux Call of Duty fonctionnant désormais sur le même moteur, les versions inter-générations seraient ainsi plus faciles à gérer pour les développeurs.

Microsoft a également confirmé récemment que si son projet d'acquisition d'Activision Blizzard se concrétisait, il porterait également les jeux COD aux plateformes Nintendo. Soit un hardware (pour le moment) bien largement inférieur à la concurrence PlayStation et Xbox. Bien sûr, ces informations divulguées par Henderson ne sont pas nécessairement gravées dans le marbre et il est fort possible que tout ceci soit obsolète. Car comme chacun sait, les plans peuvent changer et pas qu'un peu dans le jeu vidéo.

Un jeu cross-gen, pourquoi ça peut être embêtant ?

Call of Duty Modern Warfare 2 est plutôt beau

Ce qui peut être gênant dans le cas du développement d'un jeu cross-gen c'est forcément de brider son moteur pour que cela soit viable pour une console de plus faible envergure technologique. Un Call of Duty 2024 qui sortirait sur PS4 et Xbox One en même temps que PC/Xbox Series et PS5 pourrait donc naturellement être moins ambitieux techniquement parlant.