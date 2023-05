Le prochain volet de la franchise Call of Duty fait l'objet de leaks de la part d'insiders, et les infos pleuvent !

La franchise Call of Duty connaît un destin assez particulier. Ses jeux semblent de plus en plus critiqués chaque année, et pourtant, ils continuent de se vendre comme des petits pains. Activision ne compte pas s'arrêter là et proposera un nouvel opus fin 2023. Son nom, ainsi que d'autres informations croustillantes, viennent d'ailleurs de fuiter !

Les informations que nous allons vous partager dans cette articles provenant de sources anonymes, elles sont évidemment à prendre avec des pincettes. Il y a néanmoins de quoi être relativement confiant quant à leur véracité. Elles nous sont en effet rapportées par l'insider généralement très bien informé, Tom Henderson. Selon ses sources, le prochain Call of Duty à venir cette année ne serait finalement rien d'autre que Modern Warfare 3. Après avoir rebooté les MW en 2019, Activision continuerait donc sur sa lancée avec un jeu estampillé « Modern Warfare 3 ».

Des leaks en pagaille pour Call of Duty 2023

Comme rapporté par Jason Schreir, ici confirmé par Henderson, c'est Sledgehammer Games qui serait aux commandes, tout étant assisté par plusieurs studios tiers. Alors que cette expérience premium, ne devait être qu'un gros DLC de MW2 au départ, il semblerait que ce ne soit plus vraiment le cas. Les différentes sources rapportent que ce nouveau Call of Duty aurait une Campagne, un mode Multijoueur et qu'il amènerait dans son sillage une nouvelle map pour Warzone 2.0. Celle-ci devrait être lancée avec la première saison du nouveau Call of Duty, courant décembre. Plus étonnant, un mode Zombies serait lui aussi présent. Il s'agirait visiblement ici d'une sorte de mode Outbreak 2.0 (COD Black Ops Cold War)

Le programme déjà connu en détails ?

Ça fait déjà beaucoup à se mettre sous la dent, mais Insider Gaming va encore plus loin. Leurs sources auraient ainsi révélées l'ensemble des dates des différents événements liés à ce Call of Duty : Modern Warfare 3 au cours de l'année. L'occasion d'apprendre que deux betas, a priori ouvertes, seraient proposées en amont de la sortie, fixée au 10 novembre.

06/10/2023 - 10/10/2023 : première beta (PS4 et PS5)

12/10/2023 - 16/10/2023 : deuxième beta (PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series)

02/11/2023 : Early Access pour le mode Campagne de Modern Warfare 3 (PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series)

(PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series) 10/11/2023 : sortie officielle de Call of Duty : Modern Warfare 3 (PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series)

(PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series) 05/12/2023 : début de la Saison 1 + nouvelle map pour Warzone 2.0

Parmi les dernières infos communiquées par Tom Henderson, on sait que Las Almas, une carte qu'il est possible de trouver en tant qu'easter egg dans la Campagne de Modern Warfare 2, devrait servir de nouvelle carte à Warzone 2.0. Enfin Activision pourrait pourrait prendre la décision de rendre le mode Zombies free-to-play. Alors, ces fuites sont elles crédibles, selon vous ?