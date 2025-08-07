Chez Activision, les tricheurs ne sont pas les bienvenus. À l’aube de la sortie de Black Ops 7, l’éditeur sort ainsi les grands moyens pour garantir aux joueurs une expérience fair-play et amusante.

Teasé en juin dernier en guise de conclusion au Xbox Games Showcase, Call of Duty Black Ops 7 se prépare actuellement pour sa grande présentation de l’Opening Night Live, qui se tiendra le 19 août prochain dans le cadre de la Gamescom. En attendant, Activision prépare donc le terrain pour garantir la meilleure expérience de jeu possible à sa communauté qui, à en croire les dernières rumeurs, devraient pouvoir se lancer dans la bataille dès le 14 novembre prochain. Et une chose est sûre : les tricheurs ne seront absolument pas les bienvenus.

Call of Duty Black Ops 7 veut faire la chasse aux tricheurs

En effet, que ce soit sur des jeux comme Call of Duty, Battlefield ou encore Rainbow Six Siege, il n’est malheureusement pas rare de se retrouver face à des tricheurs, qui n’hésitent pas à recourir à l’utilisation de logiciels malveillants pour orienter la partie en leur faveur. C’est pourquoi en amont de la sortie de Black Ops 7, Activision a décidé de renforcer l’ensemble de ses outils anti-triche, de sorte à pouvoir « lutter contre le jeu déloyal » et devenir « le meilleur de sa catégorie en matière d’innovation et d’efficacité anti-triche ».

Pour ce faire, l’éditeur annonce ainsi l’arrivée de deux nouveaux systèmes et mises à jour de sécurité, qui seront introduits dès la saison 5 de Black Ops 6 et Warzone pour assurer un meilleur avenir à l’ensemble des Call of Duty. Le premier, TPM 2.0 (Trusted Platform Module), est décrit comme « une fonction standard de sécurité matérielle intégrée aux CPU et aux cartes mères qui permet de vérifier que le processus de démarrage du PC n’a pas été altéré ». Le second, Secure Boot, s’assure quant à lui « qu’un PC ne peut charger que des logiciels fiables au démarrage de Windows ».

« Ensemble, ces fonctionnalités permettent à #TeamRICOCHET de s’assurer que les joueurs commencent le jeu sur des bases sûres et sans tricherie » indique l’éditeur de Black Ops 7, qui précise toutefois que l’utilisation de l’un ou l’autre de ces paramètres ne sera pas obligatoire dans le cadre de la saison 5 du dernier Call of Duty. « Mais ces fonctionnalités seront fondamentales pour des protections encore plus fortes à l’avenir » peut-on tout de même lire. Comprenez par-là, donc, que leur utilisation sera en revanche imposée aux joueurs PC qui souhaiteront profiter de Black Ops 7 en toute tranquillité.

Activision sort les grands moyens dès maintenant

C’est d’ailleurs pour cette raison que le déploiement débutera dès la saison 5 de Black Ops 6 : de sorte à permettre de réaliser des premiers tests, pour Activision comme pour les joueurs. « Cette prochaine mise à jour nous permettra de tester la mise en œuvre de ces deux fonctionnalités et vous donnera le temps d’activer ces paramètres. Si votre système n’est pas prêt, vous commencerez à voir des notifications en jeu à partir de cette saison » indique le communiqué. En sachant que, pour ceux qui le souhaitent, la marche à suivre pour les installer est d’ores et déjà disponible sur le site d’Activision.

Bien sûr, les créateurs de Call of Duty précisent tout de même que si l’installation de ces logiciels permettra d’analyser les composants de votre PC, cela ne leur « donnera pas accès à vos fichiers et informations personnelles ». « Ça vérifie seulement que votre système a démarré correctement », assurent-ils. Quant à ceux qui pourraient craindre que cela n’impacte les performances de leurs jeux, pas de problème non plus : « ces fonctionnalités réalisent des vérifications durant le lancement du système et du jeu mais demeurent inactives lorsque vous jouez » révèle Activision.

Voilà qui devrait rassurer les joueurs de Call of Duty à l’aube de la sortie de Black Ops 7. À noter que pour l’occasion, l’éditeur en a également profité pour annoncer l’arrivée de nouveaux logiciels destinés à détecter l’utilisation de Boosting et de Teaming, mais aussi la suppression de l’accès aux parties Classées pour tous les joueurs accédant au jeu via un essai gratuit au Game Pass PC. « L’accès sera limité aux joueurs disposant d’un abonnement actif au Game Pass, ou aux possesseurs de Black Ops 6. Ce changement nous aidera à maintenir l’intégrité de nos modes les plus compétitifs » assurent-ils.

