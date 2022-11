Si le studio Criterion est chaud comme la braise pour remettre la licence Burnout sur le devant de la scène, la maison mère n’est pas du même avis. Dans une récente interview pour Eurogamer, Kieran Crimmins, vétéran chez Criterion et Directeur Créatif sur Need For Speed Unbound, est revenu sur les premiers amours du studio, Burnout.

À quand un nouveau Burnout ?

Une licence que l’on a pas vu depuis très longtemps, mais qui reste encore gravée dans le cœur des fans. Une série de jeux de course arcade particulièrement explosive qui a fait la réputation du studio. D’ailleurs, lorsqu’on lui demande si Criterion aimerait retravailler sur Burnout, Kieran Crimmins affirme que le studio y pense régulièrement, mais que tout n’est pas si simple.

Oui, absolument. Je l'espère. Mais ce n'est pas quelque chose que nous envisageons de faire dans l’immédiat. Ce n'est pas le prochain jeu sur lequel nous allons travailler. Si vous nous demandez quelles licences nous passionnent le plus, je vous répondrais que ce sont évidemment Need for Speed et Burnout. Nous adorons ces deux franchises, et Burnout a une approche unique du jeu de course qui, selon moi, serait absolument phénoménale aujourd'hui. J'adorerais faire ça. Et j'espère que si tout se passe bien avec nos prochains projets, et que nous pouvons agrandir l'équipe, que nous pourrons faire un nouveau Burnout également. Ce n'est pas dans les plans immédiats, mais ce serait vraiment génial. via Eurogamer

EA préfère Need For Speed

Le problème ne viendrait donc pas de Criterion, mais bien d’EA. Depuis des années maintenant, l’éditeur cantonne malheureusement le studio à jouer les supports sur des productions bien plus juteuses. De plus, EA préfère miser sur Need For Speed, une marque beaucoup plus forte et rentable que Burnout. Si l’on en croit les déclarations de Kieran Crimmins, Burnout n’est donc pas près de revoir le jour, sauf si le studio arrive à faire décoller ses autres projets en cours suffisamment haut pour qu’EA se décide à gonfler les rangs. Le souci, c’est que Need For Speed patine depuis plusieurs épisodes et frôle parfois même la sortie de piste. C’est d’ailleurs pour cette raison que le studio Ghost Games a gentiment été invité à céder sa place à Criterion pour cette cuvée 2022.

Need for Speed Heat, le dernier épisode en date, n’a pas rencontré le succès tant espéré et s’est même fait lynché par une bonne partie de la communauté de fans, même chose pour NFS Payback sorti en 2017 et le Need for Speed de 2015. Unbound a donc ici un travail colossal à faire pour mettre tout le monde d’accord.

Pour les fans de Burnout, il faudra donc se contenter pour l’instant de Burnout Paradise Remastered, disponible depuis 2018 sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.