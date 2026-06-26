Après des licenciements annoncés chez Ubisoft et tandis que Xbox se préparerait également à un « bain de sang » dans ses rangs, c'est au tour de Bungie de confirmer les récentes rumeurs et de rejoindre la liste des studios qui font prendre la porte à une masse conséquente d'employés. Les créateurs de Halo, puis de Destiny et enfin de Marathon payent malheureusement les frais d'un rachat à 3,6 milliards de dollars qui n'a visiblement pas porté ses fruits aux yeux de Sony...

Une nouvelle hécatombe frappe un Bungie à la Destiny bien incertaine...

Alors qu'il avait déjà fait les frais d'une vague de licenciements massifs en juin 2024, Bungie en subit donc une seconde deux ans plus tard. Suite à l'annonce de cette seconde hécatombe dans ses rangs sur X.com, Hermen Hulst, directeur de PlayStation Studios, a apporté des précisions à ce sujet dans un message consultable sur le site officiel de Sony. Il s'avère que ces licenciements toucheront « la majeure partie de l'équipe de Destiny » ainsi que « certains membres de l'équipe travaillant sur Marathon ».

Pour rappel, Destiny 2 a reçu sa dernière mise à jour il y a peu, marquant donc la fin d'un très long cycle initié par Bungie en 2017, soit depuis presque 10 ans. Pour l'heure, un Destiny 3 ne semble pas être dans les cartons. Par ailleurs, les « effectifs des équipes de Sony ayant apporté leur soutien à Bungie feront également l'objet de réductions ». En parallèle de ces licenciements, le directeur de Bungie, Justin Truman, a également quitté le navire, un an après le départ de son prédécesseur, Pete Parsons.

Le Marathon continue... pour l'instant

Bon gré mal gré, les personnes qui sont encore en poste chez Bungie vont continuer de travailler sur Marathon, le dernier titre en date du studio, qui peine cependant grandement à trouver son public. Malgré cela, Sony considère toujours l'Extraction Shooter comme « une part importante de notre portfolio », explique Hermen Hulst, et le géant japonais va « continuer à soutenir l'équipe alors qu'elle s'appuie sur les bases solides des saisons 1 et 2 et qu'elle travaille sur l'incubation de projets futurs ».

Quels sont ces fameux futurs projets, alors que les effectifs du studio ont été aussi massivement réduits, le mystère reste entier, mais gageons que cela risque de compliquer la tâche de ceux qui restent. Concernant les personnes touchées par les licenciements au sein de Bungie, Hulst a déclaré que Sony « apportera un soutien à la transition et, dans la mesure du possible, aidera à identifier des opportunités au sein de SIE et de son réseau mondial de studios ».

Sources : Bungie ; Sony