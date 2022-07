Depuis quelques temps, la communauté de Destiny 2 a remarqué que la communication de Bungie se faisait plus rare. Simple impression ? Non, et c'est même voulu par le studio qui a apporté des explications.

Bungie dégoûté par certains joueurs de Destiny

Si Bungie est moins présent sur le plan médiatique, c'est parce que le studio l'a décidé à la suite de menaces très sérieuses reçues par les développeurs et au harcèlement dont ils font l'objet. Le vase a débordé et l'équipe se fera plus silencieuse, le temps de mettre en place ce qu'il faut pour protéger ses membres.

C'est dmg04, senior community manager, qui a fait une mise au point sur ce manque de communication.

Voilà ce qui se passe. Le harcèlement dont nous avons parlé ne se limite pas à des insultes sur Twitter ou de vagues commentaires. Il y a eu de véritables menaces envers nos employés et notre studio. Nous les prenons au sérieux, ce qui nous amène à réduire nos temps de communication tandis que l'équipe élabore des stratégies pour se protéger et éviter ce genre de choses. Je vais être très clair en disant que j'apprécie le studio qui m'a aidé personnellement après un harcèlement grave contre moi et ma famille. Je prends des congés en partie à cause de cela. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas percevoir cet harcèlement dans un tweet ou en réponse dans un forum que ça ne s'est pas produit. Il ne s'agit en aucun d'une punition envers les personnes qui peuvent faire des commentaires clairs et respectueux à nos développeurs. Cela étant dit, nous ne pouvons pas fermer les yeux et faire comme si de rien n'était, tant que ces choses ne sont pas résolues. Ça craint, mais nous voulons être sûrs que nos proches et employés soient en sécurité et que l'on s'occupe d'eux. Je peux vous assurer que de nombreux membres de l'équipe regardent quotidiennement les fils de discussion et parlent de vos retours. dmg04, senior community manager chez Bungie, via Reddit.

D'autres studios touchés par ces comportements

Récemment, c'est le studio de God of War Ragnarok, Santa Monica Studio, qui dénonçait la toxicité de certains et appelait ces derniers à arrêter ces comportements néfastes. Certains joueurs avaient été jusqu'à envoyer des photos de pénis aux développeuses, en plus de tout le reste, pour une simple date de sortie. Oui, on en est là, c'est dire. Des comportements toxiques et potentiellement dangereux comme souligné par le community manager de Bungie, régulièrement pointés du doigt par des acteurs de l'industrie, mais en vain.