À défaut d’avoir droit à une suite de la part de Rockstar Games, Bully continue de vivre grâce à sa communauté de fans, qui vient tout juste de sortir un mod Online entièrement gratuit.

Tandis que tous les regards sont actuellement tournés vers l’arrivée future de GTA 6, désormais prévu pour le 19 novembre 2026, cela n’empêche pas les fans de Rockstar Games de garder un œil dans le rétroviseur. En effet, GTA a beau être la licence la plus populaire de la firme à ce jour, cette dernière dispose quand même à son actif d'un grand nombre de jeux supplémentaires ayant rencontré un beau succès auprès des joueurs. C’est notamment le cas de Canis Canem Edit, aka Bully, qui s’offre aujourd’hui une nouvelle vie grâce à ses fans les plus acharnés.

Bully s’offre un mod Online pour réunir toute la communauté

Si vous avez suivi l’actualité de Rockstar ces dernières années, vous n’êtes probablement pas sans savoir que les rumeurs autour du développement d’un Bully 2 se sont avérées relativement nombreuses. Et si nous avons désormais eu la confirmation que le titre n’est malheureusement plus au programme du studio pour le moment, cela ne veut pas dire pour autant que la communauté est prête à tourner la page. Au contraire. Bientôt vingt ans après sa sortie, Bully continue d’être soutenu par certains fans, qui viennent tout juste de sortir un mod très attendu.

Baptisé « Bully Online », celui-ci s’inspire, comme son nom l’indique, de GTA Online et permet ainsi à tous ceux qui le souhaitent de profiter de l’expérience de jeu à plusieurs avec de nombreuses nouveautés à la clé. Il est par exemple notamment question de l’ajout d’une soixantaine de mini-jeux, qui viennent alors compléter la présence d’un mode RP, d’un mode exploration libre, de diverses améliorations apportées à la map du jeu ou encore de la restauration de certains contenus issus de la version beta du jeu.

Déployé en tant que projet open source, Bully Online permet à l’ensemble de la communauté de contribuer à la vie du mod, qui est destiné à s’enrichir et à s’améliorer au fil du temps. À l’heure où sont écrites ces lignes, les joueurs peuvent pour l’instant rejoindre des serveurs, choisir un personnage et gagner de l’argent à travers des mini-jeux, en plus d’acheter davantage de personnages, des maisons, des véhicules et plus encore. En bref, autant de choses qui n’étaient pas forcément possibles dans le Bully original sorti par Rockstar.

Attention, des pré-requis sont nécessaires

Notez toutefois que pour pouvoir profiter de Bully Online sur PC, certains pré-requis sont nécessaires. Par exemple, les créateurs du mod expliquent que vous devez disposer de la version 1.200 du jeu, issue d’une version non piratée et non agrémentée de mods supplémentaires (à quelques exceptions près). De plus, vous devez également vous créer un compte sur le site de SWEGTA, où la démarche complète pour installer Bully Online vous est alors proposée (en anglais). Une fois tout cela réalisé, il ne vous reste plus ensuite qu’à rejoindre la fête.

Source : SWEGTA