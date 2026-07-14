S’il y a bien un jeu dans le catalogue de Rockstar Games qui est capable de déchaîner toutes les passions, c’est GTA 6. En effet, ce qui s’est passé ces derniers mois nous l’a prouvé, les joueurs sont extrêmement nombreux à attendre le titre, qui n’a jamais été aussi proche de sa sortie. On ne peut en revanche pas en dire autant de Bully 2 qui, aux dernières nouvelles, semble voué à demeurer un simple rêve chéri par des millions de joueurs. Heureusement pour ces derniers, avec Agefield High Rock the School, une alternative leur ouvrira bientôt ses portes.

Développé et édité par Refugium Games, ce futur titre extrêmement prometteur a en effet tout de la suite spirituelle au jeu de Rockstar sorti en 2006, dont il s’inspire très ouvertement. Et l’avantage, c’est qu’il n’y aura désormais plus très longtemps à attendre avant de pouvoir se lancer dans l’aventure, puisque comme annoncé par le studio, Agefield High Rock the School débarquera officiellement le 12 août 2026 sur PC, où il sera disponible en exclusivité sur Steam. La version PS5, quant à elle, devrait arriver un peu plus tard, sans plus de précision pour le moment.

« À tous ceux qui ont ajouté le jeu à leur liste de souhaits et qui ont patiemment attendu l’ouverture des inscriptions, je vous adresse mes sincères remerciements », indiquent alors les créateurs d’Agefield High Rock the School à travers le personnage du Principal Carpenter, comme pour mieux préparer les joueurs à ce qui les attend. « Votre enthousiasme a été… encourageant. Légèrement inquiétant dans certains cas, mais encourageant malgré tout. D’ici le 12 août, je vous invite à consulter le guide de l’élève et à vous préparer mentalement », poursuit alors ce dernier.

Car à l’instar du titre dont il s’inspire, ce Bully-like promet d’ores et déjà aux joueurs une « dernière année de lycée riche en événements » ; avec ce qu’il faut d’humour, de rebondissements et surtout de second degré. École buissonnière, bagarres, courses poursuites avec les autorités… Agefield High Rock the School ne manquera assurément pas de choses à faire du long de ses 8 à 10h de jeu où Sam, le protagoniste, se retrouvera à prendre part au plan « Révolution au lycée » mis en place par les cancres de l’établissement à l’approche des vacances d’été.

Source : Steam