Si vous aimez la série Fire Emblem, cette annonce du dernier State of Play risque de vous faire très plaisir. C'est le retour d'une saga bien connue des amateurs de RPG.

Voilà une nouvelle qui va ravir les amateurs de cette licence emblématique de Nintendo. Les fans de Fire Emblem ont en effet eu la surprise de découvrir un nouveau titre durant le State of Play organisé hier par Sony. Et il ne s'agit pas de n'importe quelle annonce, puisqu'elle marque le retour d'une série bien connue à travers un nouvel épisode. Officialisé dans la soirée d'hier, Brigandine: Abyss est un nouveau RPG de stratégie qui a clairement de quoi ravir les fans de Fire Emblem.

Annoncé au milieu de la conférence de Sony, Brigandine: Abyss est donc un RPG de stratégie aux mécaniques bien familières. Il veut nous plonger dans l'univers de l'Empire d'Abyssloa, prêt à conquérir le monde. C'est au joueur et son groupe de venir à bout des forces du mal, en gérant des ressources, combattant des monstres et établissant la meilleure tactique possible.

Brigandine: Abyss marque le retour d'un univers adoré

Il sera possible de choisir parmi six différentes campagnes à l'intérieur du jeu. Elles mettront toutes en scène des personnages et récits différents. De quoi développer le scénario avec un angle unique à chaque fois. Le studio Happinet Corporation explique toutefois qu'il sera possible de passer en mode Mission pour une expérience de Brigandine plus classique. On pourra alors choisir parmi l'une des 24 factions du jeu.

Ces 24 factions jouables amèneront une impressionnante quantité de stratégies et approches différentes pendant les combats. Brigandine: Abyss permettra ainsi d'organiser ses troupes avant chaque affrontement, en réfléchissant aux attributs, sorts et talents des membres de l'équipe. Et une fois tout le monde prêt au combat, les batailles prendront place sur de grandes cartes à la grille hexagonale.

La bande-annonce de Brigandine: Abyss en anglais

Si l'annonce ravit autant les fans, c'est également parce qu'elle cache un casting de qualité. C'est Makoto Yamamoto (Sengoku BASARA) qui dirige le développement. Mais on retrouve également dans l'équipe des noms comme Masayuki Horikawa. Ou encore Niji Hayash, qui ont tous deux travaillé sur la série Fire Emblem. Et c'est un certain Rei Kondoh (Okami, Bayonetta, Fire Emblem: Three Houses) qui sera en charge de la bande-son.Évidemment, Brigandine: Abyss est donc d'ores et déjà très attendu. Il devrait sortir en 2026, sur PS5, Xbox Series, Switch 2 et PC.

Source : Gematsu