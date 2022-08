C’est l’une des séries les plus acclamées de ces dernières années. Breaking Bad est devenu un monument de la télévision et son spin-off Better Call Saul est bien parti pour connaître le même sort. Il en est presque étonnant qu’AMC n’ait pas souhaité surfer plus que ça sur son succès. Et pourtant, le créateur de la série souhaitait faire un jeu Breaking Bad à la sauce GTA.

Quand le créateur de Breaking Bad voulait un jeu à la GTA

Un jeu Breaking Bad en monde ouvert du type de GTA 5 ? Vince Gilligan, créateur de la série, était partant. Dans une interview accordée à au podcast « Inside the Gilliverse », le réalisateur et scénariste a expliqué qu'une adaptation vidéoludique dans cet univers avait été envisagé. Plusieurs pistes auraient été proposées, dont la sienne : un jeu similaire à GTA. Si cela ne s’est finalement pas fait, il n’en démord pas pour autant. « Ça a toujours du sens » de faire un tel projet. Visiblement, il aurait même aimé que Rockstar chapeaute le jeu en question.

Un titre PSVR était également dans les cartons à un moment, mais cela ne s’est finalement pas fait. Au total, l’équipe a écrit trois ou quatre jeux Breaking Bad différents mais aucun n’est jamais sorti. Développer de tels projets « c’est compliqué et c'est cher » explique-t-il. Est-ce qu’une adaptation verra quand même le jour ? Il botte en touche et invite les fans à tempérer leurs attentes. Un joueur avait tout de même donné un aperçu de ce que donnerait Breaking Bad en open world. C’est sûr, vu la richesse de l’univers et l'écriture aux petits oignons, ça donne envie.