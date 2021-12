Il est parfois difficile de passer après la réussite de ses ainés. Après le succès du premier épisode sorti en 2012, Bravely Default 2 semble bien gérer la pression, et fête son premier million.

L'éditeur Square Enix annonce avoir distribué un million d'exemplaires de Bravely Default 2, dis mois presque jour pour jour après sa sortie sur Switch. Le compte Gazouilleur™ officiel de la série n'a pas manqué de se féliciter d'avoir passé un cap ô combien symbolique :

Le cumul de la distribution et des ventes dématérialisées a dépassé le million d'exemplaire ! C'est grâce àvotre soutien, et nous vous en remercions.

Le million par Default ?

Bravely Default 2 avait déjà "frôlé" le million d'exemplaires distribués à l'occasion de sa sortie sur PC en septembre dernier, et Square Enix affirmait cet été que la seule version Switch comptait 950 000 ventes. Il aura donc fallu quelques longs mois pour enfin passer le cap du million.

À cette occasion, Square Enix annonce également un rabais sur les versions Switch et PC du jeu... au Japon. Qu'importe, puisque les plus malins d'entre vous savent qu'ils peuvent également se créer un compte japonais pour profiter de 30% de réduction sur le J-RPG qui élève le grinding au rang de discipline olympique, et que la version Steam de Bravely Default 2 devrait dès demain afficher la même promotion.

Pour le reste, il faudra se montrer ô combien patients, comme l'affirmait récemment le producteur Tomoya Asano :