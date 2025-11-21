En cette fin de semaine, Borderlands 4 accueille à la fois une nouvelle mise à jour importante, mais également un lot de grosses surprises gratuites en prime.

Borderlands 4 continue de suivre à la lettre la feuille de route post-lancement annoncée peu après sa sortie le 12 septembre dernier. Après l'événement Horreurs à Kairos en lien avec Halloween, il a donc accueilli ce 20 novembre un nouveau pack de contenus gratuits, ainsi qu'une mise à jour apportant son lot d'améliorations pour accompagner le tout. Voyons tout cela plus en détail.

Du contenus gratuits pour sauver les mercenaires de Borderlands 4

Commençons donc pas le plus gros morceau des récents arrivages sur Borderlands 4 avec les nouveaux contenus gratuits disponibles dès aujourd'hui. Ceux-ci prennent la forme du tout premier Pack de Chasseurs de Primes du jeu, baptisé « Comment Rush a sauvé le Jour du Mercenaire ». Celui-ci ajoute au titre de nouvelles missions et boss, de nouveaux équipements légendaires, ainsi que tout un tas de nouveaux cosmétiques, dont un nouveau style pour chaque Chasseur de l'Arche, un apparence pour Echo-4 et un nouveau véhicule. Tout ceci prend la couleur des fêtes de Noël à venir le mois prochain.

En parlant de feuille de route, Borderlands 4 a précisé avoir ajouté un nouvel élément à cette dernière, mais à venir courant 2026. Suite aux demandes de la communauté pour plus de contenu endgame, Gearbox a ainsi ajouté une nouvelle mission d'élimination à venir l'an prochain, à savoir un combat contre des hordes d'ennemis redoutables et nouveaux boss tout aussi dangereux. On n'en verra toutefois la couleur que dans les prochains mois. À noter que le premier trimestre 2026 arriveront sur Borderlands le second Pack de Chasseurs de Primes, ainsi que le premier DLC payant majeur : Mad Ellie et l'Arche des Damnés, comprenant notamment une nouvelle région à explorer et un nouveau Chasseur de l'Arche.

© Gearbox

Une mise à jour pour accompagner la nouvelle Prime

Outre ce nouveau contenu gratuit saisonnier, Borderlands 4 en profite donc pour se mettre à jour, avec plusieurs ajustements de type qualité de vie à rapporter. Les plus notables sont les suivants :

Mise à jour des missions hebdomadaires spéciales afin d'ajouter plus de points de départ.

Ajustement des mods de classe pour offrir un meilleur taux d'obtention pour votre personnage actuel.

La progression de l'arme Phosphène se partage désormais entre tous les personnages et non plus liée au personnage.

Le flux de butin affiche désormais le total de devises en votre possession après chaque dépense ou réception d'argent.

Réduction des risques de mouvements involontaires ou de reculs lors de la réanimation d'un coéquipier.

Autrement, on retrouve dans la nouvelle mise à jour de Borderlands 4 divers ajustements au niveau des missions, des Chasseurs de l'Arche et de l'équipement afin d'assurer une expérience d'ensemble plus fluide. Vous pouvez consulter les notes de cette mises à jour dans les moindres détails via une page dédiée sur le site officiel de Borderlands.

Source : Site officiel de Borderlands