Gearbox Software est en train de peaufiner Borderlands 4 dont la sortie a été fixée au 23 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Un jeu qui attire de nombreux regards et qui fait également l'objet de critiques de la part de certains fans. Sur la Toile, certains sont sceptiques sur les extraits présentés et craignent que le prochain épisode ne ressemble trop au précédent. Des critiques qui ont de toute évidence agacé le patron de Gearbox Software, Randy Pitchford. Selon lui, le streamer Mitsu n'aurait pas donné un avis constructif, mais « une négativité de mesquinerie » qui ne fait pas honneur au travail des développeurs.

Des contenus gratuits pour différents jeux Borderlands

Pendant que Randy Pitchford a essayé de remettre sur le droit chemin certains internautes, le patron de Gearbox met un peu d'eau dans son vin afin d'offrir un code SHiFT pour récupérer 3 clés dorées sur Borderlands, Borderlands 2, Borderlands 3, Borderlands : The Pre-sequel, et 3 clés squelette pour Tiny Tina's Wonderlands. Le code SHiFT peut être échangé sur le site SHiFT Gearbox ou in-game. Une fois cette étape réalisée, vous obtiendrez donc 3 clés dorées ou 3 clés squelette pour débloquer des coffres qui vous donneront accès à de l'équipement.

Comme d'habitude, ces codes SHiFT Borderlands n'ont pas vocation à être disponibles éternellement. Chacun d'entre eux a en effet une date d'expiration. Pour espérer déverrouiller de nouveaux contenus gratuits dans l'un des jeux cités, il faut se rendre sur le site dédié ou dans l'un des titres avant ce jeudi 27 mars 2025 à 16h00 (heure française).

Pour obtenir du butin gratuit dans les jeux Borderlands, vous pourrez le faire in-game ou vous inscrire sur le compte SHiFT en prenant soin de lier le compte sur la plateforme à laquelle vous jouez. Par exemple si vous êtes sur PC, il faut veiller à lier les comptes SHiFT et Epic Games Store, et idem pour les autres plateformes. « Les clés dorées déverrouillent des coffres dorés dans les jeux Borderlands. Dans B2, il y a un coffre spécial dans Sanctuary que vous ne pouvez ouvrir qu'à l'aide des clés dorées. Dans Borderlands 3, il y a un coffre spécial dans Sanctuary 3 et dans The Pre-Sequel, le coffre se trouve à Concordia ».

Pour avoir ces récompenses, il faut donc rentrer le code SHiFT SRFTJ-Z9BR3-3J3TJ-JT3JT-RS6C5 avant ce jeudi 27 mars 2025 à 16h00. À noter qu'il n'y a pas d'autre limite et que vous pouvez par conséquent l'utiliser sur consoles comme sur PC.

Source : Randy Pitchford.