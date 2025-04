On sait enfin pourquoi le film Borderlands est un tel raté et l'explication risque d'en faire sourire plus d'un, tandis que les fans continueront de pleurer sur cette adaptation totalement loupée.

La production du film Borderlands aurait probablement rêvé d'un succès à la Minecraft, mais l'adaptation sur grand écran de la licence culte de Gearbox Software et 2K Games s'est littéralement plantée. Avec un budget estimé aux alentours des 115 millions de dollars, le long-métrage n'a rapporté que 33 millions de dollars... au box-office international. Un flop gigantesque que le réalisateur Eli Roth (Hostel, Thanksgiving) a tenté d'expliquer avec une excuse aussi énorme que le bide du film pour justifier son échec.

Quand une pandémie ruine le film Borderlands (ou pas)

Le spécialiste de l'horreur Eli Roth a trouvé une énorme excuse pour le bide colossal du film Borderlands : la pandémie de COVID-19. « Je pense qu'aucun d'entre nous n'avait prévu à quel point les choses allaient être compliquées avec le COVID. Pas seulement en termes de tournage, mais aussi lorsque vous devez faire des séquences improvisées ou des reshoots, avec six personnes sur des plateaux différents, et que chacun de ces plateaux est fermé à cause de la réouverture des villes et qu'il y a un retour de l'épidémie de COVID ».

« Nous ne pouvions pas nous préparer ensemble dans une même pièce, je ne pouvais pas être avec mes cascadeurs, je ne pouvais pas faire de prévisualisation. Tout le monde était éparpillé partout. On ne peut pas préparer un film de cette envergure sur Zoom et je pense qu'on pensait tous pouvoir s'en sortir et qu'on s'est un peu fait botter le cul » a-t-il déclaré au podcast The Town sur l'échec du film Borderlands. Si l'épidémie a pu effectivement avoir des effets sur certains films, par exemple lorsque Tenet de Christopher Nolan est sorti en plein COVID en 2020, ce n'est qu'un facteur aggravant pour le film Borderlands.

Un film d'Eli Roth mais pas vraiment

Au grand désespoir des fans, c'est une catastrophe à presque tous les niveaux. Ce qui est étonnant car Eli Roth a tout de même sorti de bonnes choses dans le domaine de l'horreur. Il est aussi revenu sur le fait d'avoir été quelque part dépossédé de cette oeuvre, puisqu'il n'a pas mis en boîte les reshoots et qu'il n'a pas eu la main sur le montage du film Borderlands. « Je me souviens m'être demandé si j'étais arrivé à un point de ma carrière où j'allais m'asseoir pour regarder mon propre film en me disant que je l'avais écrit et réalisé, et que je ne savais vraiment pas ce qui allait se passer ». Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, a préféré boire le verre à moitié plein en déclarant que l'adaptation avait fait vendre des jeux et que l'avenir de la licence n'était pas en danger. Une bonne nouvelle pour Borderlands 4...

Source : The Town podcast (via Dark Horizons).