Très attendu le 12 septembre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, Borderlands 4 prévoit en effet de changer légèrement de ton par rapport aux opus précédents. Si on aura toujours droit à un univers décalé et déjanté, l'ambiance de ce quatrième opus se veut plus « sérieuse » et « sombre ». C'est justement ce qu'illustre le dernier trailer en date du jeu, centré sur l'un des Chasseurs de l'Arche que nous allons y incarner.

Un nouveau trailer qui Vex pour Borderlands 4

Plus que dans les précédents titres de sa célèbre franchise, Gearbox veut visiblement pousser les potards narratifs à fond avec Borderlands 4. Cela prend notamment la forme d'un tout nouveau trailer quasiment jamais vu pour faire la promotion d'un jeu de la licence, puisqu'il est question ici d'une sorte d'Origin Story pour Vex, la Sirène titulaire de Borderlands 4. Ses pouvoirs semblent notamment liés aux invocations et à des compétences occultes, auréolés d'un violet sombre et d'ailes démoniaques qui ne manquent mine de rien pas d'une certaine classe.

On découvre ainsi que la jeune femme travaillait un temps dans un magasin, sur une planète non divulguée. Tout part cependant en vrille quand des « Soldes Mercenaires » se lancent, avec une horde de clients proprement enragés. Dépassée par les événements, Vex reçoit alors ses pouvoirs de Sirène et... transforme le magasin en une véritable boucherie sanguinolente. Voilà qui pose clairement un ton assez différent de ce à quoi on a l'habitude dans la licence pour Borderlands 4.

Gageons que les autres Chasseurs de l'Arche du prochain opus que sont Amon le « Forgeknight », Harlowe la « Gravitar » et Raffa l'Exo-Soldat auront également droit à un trailer dédié à leurs origines avant de débarquer sur Kairos, la planète qui sera le terrain de jeu de Borderlands 4, au détriment de l'indécrottable Pandora des précédents épisodes. Une manière comme une autre de patienter avant d'avoir le jeu entre les mains, d'en découvrir l'histoire, les nouveautés de gameplay, et aussi un endgame qu'on nous annonce comme « le meilleure de la franchise ». Rendez-vous donc à partir du 12 septembre pour constater de tout cela.

Source : YouTube