Borderlands 4 s'est invité au premier State of Play de 2025 avec du gameplay, et surtout l'annonce que tout le monde attendait. Pas de repos pour les Brutasses !

Après un premier teaser à la Gamescom, Borderlands 4 s'est enfin présenté dans une vidéo de gameplay aux Game Awards 2024. À peine deux mois plus tard, c'est au State of Play qu'il fait une apparition remarquée, avec encore du gameplay, et surtout l'annonce de sa date de sortie très attendue !

Aux dernières nouvelles, Borderlands 4 nous donnait rendez-vous courant 2025 pour la suite de la licence looter-shooter iconique de Gearbox. À l'occasion du premier State of Play de l'année, le patron du studio Randy Pitchford a encore fait un tour de magie avec un trailer de gameplay plus poussé, et plus important encore sa date de sortie : rendez-vous est donc pris pour la douche de butin et de flingues le 23 septembre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series !

Côté gameplay, le trailer nous a présenté plus avant quelques combats et des affrontements contre des boss. Sur ce terrain, on est définitivement en terrain connu, avec un arsenal très varié aux comportements uniques. Le bestiaire se montre toujours aussi déjanté, avec une petite réhausse graphique appréciable. Nous avons également pu voir les capacités uniques des Chasseurs de l'Arche de ce Borderlands 4.

La vidéo est toutefois trop courte pour juger pleinement de ce que Gearbox nous réserve. Gageons que, d'ici à sa sortie le 23 septembre, nous aurons sûrement droit à d'autres apparitions de Borderlands 4, notamment au Summer Game Fest. On prépare en tout cas les flingues en attendant d'en voir plus !

Source : PlayStation sur YouTube