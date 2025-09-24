Décidément, on peut dire que Borderlands 4 aura eu droit à un lancement à la hauteur de sa communication : en dents de scie. En effet, si le nouveau titre de Gearbox a dans l’ensemble été très bien accueilli par la communauté, il n’a tout de même pas échappé à de vives critiques en raison de ses problèmes d’optimisation. Des problèmes qui ont notamment poussé Randy Pitchford, le boss du studio, à prendre la parole, et à déclencher une polémique comme il sait si bien le faire. Et malheureusement pour le titre, les mauvaises nouvelles continuent.

Borderlands 4 reporte sa sortie sur Nintendo Switch 2

Car si cela va bientôt faire trois semaines que Borderlands 4 est entre les mains des joueurs PS5, Xbox Series et PC, une dernière tranche de la communauté attend encore de pouvoir se lancer dans l’aventure : les joueurs Nintendo Switch 2, où le titre était supposé arriver le 3 octobre prochain. Mais vous le sentez probablement venir, cela n’arrivera finalement pas. « Nous devons vous informer que la sortie de Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2 est reportée » vient en effet tout juste d’annoncer Gearbox sur ses réseaux sociaux.

« Nous ne prenons pas cette décision à la légère, mais nous nous engageons à offrir la meilleure expérience possible à nos fans, et le jeu a besoin d’un temps de développement et de peaufinage supplémentaire pour y parvenir » expliquent notamment les créateurs de Borderlands 4. « On espère également mieux aligner cette sortie avec l’ajout de la cross-save, sur laquelle nous travaillons et dont nous reconnaissons toute l’importance. Nous vous tiendrons tous informés de la nouvelle date de sortie une fois que nous aurons entièrement ajusté nos plans ».

Car oui, non seulement Borderlands 4 est reporté sur Nintendo Switch 2, mais en plus il ne dispose pour l’heure d’aucune nouvelle date de sortie. Par conséquent, tous les joueurs ayant précommandé le titre vont voir leur précommande être annulée dans les prochains jours, que ce soit en version physique ou numérique. « Les clients peuvent lancer ce processus eux-mêmes dès maintenant, ou il se déroulera automatiquement à partir du vendredi 26 septembre » précise Gearbox. Naturellement, un remboursement sera alors de la partie.

Les joueurs sont un peu amers

« Nous apprécions énormément les commentaires, le soutien et la patience de nos fans et de notre communauté. C’est réellement ce qui nous motive à continuer », conclut finalement le studio à ce sujet. Pas sûr que cela suffise à apaiser les joueurs, qui n’hésitent pas à rappeler dans les commentaires que Pitchford ventait pourtant encore les mérites de cette version Nintendo Switch 2 il y a peu. Cela dit, comme toujours dans ce genre de situation : rappelons qu’il s’agissait assurément de la meilleure chose à faire pour le bien de Borderlands 4.