En lieu et place du 23 septembre 2025, Borderlands 4 a en effet confirmé une date de sortie avancé au 12 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series lors d'un State of Play dédié présentant 20 minutes de gameplay. La machine de communication de Gearbox et 2K est donc maintenant lancée à plein régime, et cela passe notamment par la proposition de contenus gratuits en amont de son lancement dans quatre petits mois.

Du contenu gratuit de brutasse en amont de la sortie de Borderlands 4

Six ans après Borderlands 3 et trois ans après le spin-off Tiny Tina's Wonderlands, les Chasseurs de l'Arche de tous horizons pourront enfin retourner dans l'emblématique franchise looter-shooter de Gearbox avec Borderlands 4. Ce nouvel opus se présente, d'après ses développeurs, comme « l'épisode le plus ambitieux et abouti de la série ». Ce grâce notamment à diverses nouvelles mécaniques de déplacement, de nouveaux personnages à incarner et builder selon ses envies, et une personnalisation d'armes plus poussée que dans les précédents opus.

En parlant d'armes, il est d'ores et déjà possible de sécuriser un skin gratuit en attendant la sortie de Borderlands 4 le 12 septembre à venir. Il s'agit en l'occurrence d'un skin pour le fusil d'assaut Hazard Pay. Pour en profiter, tout passe par le programme SHiFT, déjà utilisé abondamment sur les précédents opus de la franchise. Voici donc les étapes à suivre pour obtenir cette apparence d'arme gratuitement sur Borderlands 4, avec une date d'expiration de l'offre très lointaine, fixée au 31 décembre 2030 :

Créer un compte SHiFT gratuitement, ou se connecter à un compte existant via ce lien ;

; Lier ses plateformes préférées dans l'onglet « Plateformes de jeu » ;

; Accepter de recevoir des actus et offres promotionnelles, et de rester inscrit à la newsletter Gearbox.

Une fois cela fait, il ne restera plus qu'à attendre la sortie de Borderlands 4 pour ajouter ce skin d'arme à son compte et l'arborer en massacrant du bandit à la pelle. Naturellement, il conviendra de posséder le jeu pour cela. À noter enfin que, comme dans les précédents opus, disposer d'un compte SHiFT permettra d'obtenir d'autres codes à utiliser dans ce quatrième épisode. Cela pourra notamment prendre la forme des fameuses clés d'or pour obtenir du butin via un coffre dans le hub central.

© Gearbox/2K

Source : Site officiel de Borderlands