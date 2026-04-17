Depuis sa sortie en septembre 2025, Borderlands 4 a déjà fait un petit bout de chemin. Après un lancement plutôt réussi auprès des joueurs, le dernier titre de Gearbox Software a en effet accueilli pléthore de contenus inédits, parmi lesquels notamment un premier DLC majeur disponible depuis la fin du mois de mars. Et comme nous le savions déjà, cela n’était alors qu’une partie de ce que nous prépare le studio, en témoigne aujourd’hui la feuille de route des futures nouveautés qui attendent la communauté au cours des prochains mois.

Borderlands 4 dévoile sa feuille de route pour les prochains mois

« Borderlands 4 vient tout juste de franchir une étape importante avec le lancement de la version 1.5 le 26 mars, […] mais nous avons encore plein de nouveautés en réserve pour vous » confirme en effet Gearbox dans un long communiqué publié sur le site officiel du jeu. Car ces prochaines semaines, ce ne sont pas une, ni deux, mais bien trois grosses mises à jour qui sont planifiées par le studio, qui nous promet alors une multitude de nouveautés à découvrir. Des nouveautés qui, pour la plupart, seront d’ailleurs entièrement gratuites.

Et cela commencera dès le 30 avril prochain avec la version 1.6 de Borderlands 4, qui introduira notamment une hausse de la fréquence d’apparition des événements et boss mondiaux, afin d’offrir davantage d’opportunités aux joueurs « de vivres des combats passionnants » et « d’obtenir les objets les plus convoités ». Cette mise à jour sera également l’occasion pour Gearbox de déployer de nombreux correctifs, qui corrigeront les bugs et amélioreront l’expérience de jeu suite aux problèmes signalés par les joueurs.

Dès la fin du mois de mai, le studio lancera ensuite la version 1.7, qui permettra aux joueurs de Borderlands 4 de se lancer dans le second Boss Raid avec des défis inédits. Bien sûr, cela s’accompagnera alors de nouveaux butins, parmi lesquels notamment une nouvelle arme nacrée, quatre nouveaux objets légendaires et cinq nouveaux mods de classe – à raison d’un par chasseur de coffres. Plus de détails, dont la date de sortie exacte, seront communiqués à ce sujet par Gearbox à l’approche du lancement de la mise à jour.

Un nouveau DLC payant arrivera en juin

Enfin, d’ici la fin du mois de juin, une troisième mise à jour d’envergure sera finalement déployée avec la version 1.8, qui introduira notamment le DLC gratuit « Takedown ». Au programme de celui-ci : « le défi endgame le plus extrême de Borderlands 4 », qui nécessitera de la part des joueurs « des réflexes rapides, un esprit vif et un équipement de pointe si vous souhaitez avoir la moindre chance de venir à bout des hordes mortelles du Takedown », explique le studio. En sachant qu’un mini-boss de mi-parcours et un boss final redoutable seront de la partie pour l’occasion.

Bien sûr, pour les plus valeureux, de belles récompenses inédites seront alors à la clé, à l’instar par exemple d’une nouvelle arme nacrée et de neuf objets légendaires. De même, plusieurs récompenses cosmétiques sont annoncées par Gearbox, parmi lesquels trois skins d’armes, un skin de chasseur de coffres et un skin de drone ECHO-4. De quoi faire le bonheur de la communauté, donc, en sachant que le mois de juin marquera également l’introduction d’un nouveau DLC payant pour les possesseurs des éditions Deluxe et Super Deluxe de Borderlands 4.

Baptisé « Bounty Pack 3 », celui-ci introduira des contenus d’une ampleur similaire à ceux du Bounty Pack 2, et enrichira notamment l’histoire de Kairos en plus d’ajouter de nouveaux adversaires à affronter et de nouveaux équipements à débloquer. On parle alors d’une nouvelle mission avec trois mini-boss et un boss final, de nouveaux équipements légendaires et nacrés, d’une série d’objets cosmétiques et de pièces d’équipement supplémentaires, d’un nouveau véhicule et de deux nouveaux skins. Oui, Gearbox ne fait pas les choses à moitié.

D’autres nouveautés sont en préparation

D’ailleurs, comme confirmé par le studio, ce n’est encore une fois qu’une partie de ce qui se prépare pour Borderlands 4 en coulisse. « Comme toujours, nous continuerons à publier des mises à jour hebdomadaires comprenant de nouvelles activités, ainsi que des ajustements de l’équilibre du jeu et des correctifs » indique Gearbox. Avant d’assurer poursuivre ses efforts pour améliorer les performances du jeu, notamment sur PC, mais aussi pour introduire le cross-save entre les différentes plateformes, même si aucune date n’a pour l’heure été donnée.

Source : Gearbox Software