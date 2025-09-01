À quelques jours de la sortie de Borderlands 4, Gearbox annonce une tonne de contenus gratuits et surprises à venir après le lancement de ce nouvel opus de sa franchise phare.

Borderlands 4 sort en effet pour rappel ce 12 septembre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, et le 3 octobre 2025 sur Nintendo Switch 2. Mais ce ne sera que le début de l'aventure pour ce nouvel épisode de la célèbre saga looter shooter de Gearbox. Le studio entend en effet, comme sur les précédents, soutenir son bébé sur le long terme, avec l'ajout régulier de nouveaux contenus tant gratuits que payants. Nous avons d'ailleurs déjà une bonne idée de la feuille de route à venir pour la fin d'année, et même le début de la prochaine.

Douche de loots gratuits comme payants à venir sur Borderlands 4

Si l'on en croit Gearbox et son fantasque patron Randy Pichford, Borderlands 4 s'annonce comme « le jeu le plus ambitieux et énorme de toute la licence », avec déjà fort à faire dans la version de base du titre. Comme ses prédécesseurs, il va toutefois accueillir pendant les prochaines années de nombreux contenus additionnels. À ce propos, le studio a ainsi dévoilé, via l'image ci-dessous, la feuille de toute des nouveautés à venir sur ce quatrième opus pour les deux prochains trimestres.

D'ici à la fin de l'année 2025, Borderlands 4 va ainsi notamment accueillir deux nouveaux contenus gratuits, sous forme de mini-événements saisonniers : « Les Horreurs de Kairos » et « Boss Invincible I ». Derrière ceux-ci se cachent de nouvelles armes légendaires, de nouveaux cosmétiques, de nouveaux cosmétiques et mécaniques, tant pour le jeu de base que le endgame. Un premier pack butin, payant celui-ci, arrivera également dans les prochains mois, et proposera encore un florilège de nouveaux contenus. À noter qu'il est compris dans les éditions de Borderlands 4 autres que celle de base.

On a également droit à un premier aperçu de la feuille de route du jeu pour le premier trimestre de l'année 2026 à venir. Sur ce point, il n'y a toutefois que du contenu payant à signaler, à savoir le second pack butin, mais également le premier « pack histoire » : « Mad Ellie et l'Arche des Damnés », qui va rajouter notamment un nouveau Chasseur de l'Arche et de nouvelles quêtes scénarisées à Borderlands 4, en plus de nouvelles armes et éléments cosmétiques. Au-delà du premier trimestre 2026, Gearbox promet l'arrivée de deux autres packs butin, du second pack histoire, payants également, et plusieurs autres Boss Invincibles, quant à eux gratuits. Enfin, des événements dits « Chaos Hebdomadaires » viendront chaque semaine pimenter notre aventure sur Kairos. Un programme de Brutasse en perspective, en somme.

