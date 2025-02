Cette année marquera le grand retour de Borderlands. Après un second opus légendaire, une traversée du désert et un Borderlands 3 efficace, bien qu’assez radin en nouveautés, un nouvel épisode s’apprête à marquer 2025 de son empreinte. Borderlands 4 a été annoncé lors du Summer Game Fest 2024, et devrait sortir dans le courant de l’année. Bien que l’on ne sache pas grand-chose de lui pour le moment, il nous fait déjà tout un tas de promesses en suivant scrupuleusement la communication qui a fonctionné pour les précédents. Outre l’humour décomplexé, les personnages hauts en couleur et l’univers aussi brutal que complètement déjanté, qu’est-ce qui fait la grande force de Borderlands ? LA réponse est simple : ses flingues !

Borderlands 4 va mettre la barre encore plus haute qu'auparavant, du jamais vu

Depuis sa création, la série est un shooter looter. À l’époque on nous parlait de hack’n slash à la première personne tant le fonctionnement est similaire. On fracasse des ennemis à la pelle, et les joies de l’aléatoire pimente le tout avec des adversaires Elite boostés par des affixes et nous récompense par une tonne de loot. Le loot, les flingues, les boucliers, les accessoires… c’est un festival à chaque cadavre que l’on fait exploser.

Dès le premier épisode, les créateurs de la franchise se vantaient d’utiliser une technologie capable de créer des armes aux propriétés aléatoires. Au fil des épisodes, ce fonctionnement s’est amélioré, transformant même parfois les armes en grand n’importe quoi. Grenades à tête chercheuse qui fait des feux d’artifice, missiles qui soignent, pistolets que l’on jette au lieu de recharger, etc. Un festival grisant qui pousse en plus au farming à outrance pour trouver l’arme parfaite.

À l’époque, on nous parlait de milliers d’équipements uniques, puis de millions… Aujourd'hui pour Borderlands 4 on nous promet carrément plusieurs milliards d’armes et accessoires. Rien que ça.

Des milliards d'armes, de quoi fait péter la planète !

D’après Anthony Nicholson, producteur, Borderlands 4 devrait proposer la plus vaste collection de pétoires de la franchise. Selon lui, Gearbox « toujours plus d'armes, de fabricants, d'armes légendaires et d’objets de personnalisation ». Il affirme également que les développeurs ont fait en sorte de créer des moments mémorables pour les amateurs de loot. Désormais, l’apparition d’un équipement légendaire, ou d’un objet rare sera marquante. On ne sait pas encore dans quelle mesure, mais visiblement on doit s’attendre à des surprises.

Une prise de parole brève, mais rassurante pour les fans du looter. Pour rappel, Borderlands 4 sera disponible cette année sur PS5, Xbox Series et PC. Le jeu nous embarquera sur une toute nouvelle planète encore inexplorée dans la franchise et nous mettra au cœur d’une guerre entre deux factions. Évidemment, il y aura forcément une histoire de trésor, sinon on ne se casserait pas la tête à aller sauver le monde, on connaît Borderlands.

Source : Gameradar